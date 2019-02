Molt mal, Pedro Sánchez

Els valencians volem que nos respecten com a espanyols que som pero també com a un poble lliure i en els mateixos drets que qualsevol atre de l'Estat. L'anunci fet per la vicepresidenta Carmen Calvo, la 'Rasputín' del Govern d'Espanya, que indicava que s'acceptava el nomenament d'un relator (mediador) en les reunions de l'eixecutiu d'Espanya i l'autonòmic de la Comunitat Catalana, ha produït tal indignació que no a soles els partits polítics com Populars, Ciutadans i Vox, han manifestat el seu rebuig al nomenament sino que alguns diputats i secretaris generals autonòmics del PSOE han demanat que se celebre d'immediat una reunió del consell territorial del partit per a debatre esta barbaritat.

Indignació generalizada, perque se tracta de rebujar una iniciativa que no a soles nos humilia davant de les peticions dels independentistes sino que fem el ridícul davant de els països civilisats que contemplen com la soberania i la dignitat del poble espanyol són per a Sánchez moneda de canvi per a assegurar-se a costa de lo que siga la seua permanència en el poder.

Els espanyols estem vivint la locura i les mentires d'un President que s'aferra al poder a costa del trencament d'Espanya. Populars, Ciutadans i Vox han convocat per a demà una concentració en Madrit, estic segur s'omplirà fins a la bandera. I no a soles per hòmens i dònes de sentiment lliberal i conservador sino també per gent socialista que entenen ara lo que significa tindre com a President del govern d'Espanya a Pedro Sánchez.

Li recorde Sr. Sánchez que el recolzament dels comunistes, dels anarquistes i dels independentistes són els mateixos que en el seu dia recolzaren a Largo Caballero com a President del Front Popular. Sr. President, qui s'alia en traïdors, mor traïcionat.