MOLT AGRADABLE REENCONTRE

Fea temps que no me passejava pels Jardins dels Vivers Municipals -eixos que encara els tens, i pareix ya normal, quan no polsosos, plens de fanc, en banquets bruts i en poquetes flors per a olorar-, pero, el passat dimarts, hi torní i me vaig emportar una més que agradable sorpresa. I ésta fon que, una atra volta, vaig vore en el seu bust sobre un pedestal al que, en vida fon un gran historiador, un cult canonge de la nostra catedral, don Roque Chabàs. Qui fon el fundador i principal colaborador de la revista cultural «Archivo» que s'escomençà a publicar en Dénia en 1886 i durà fins a 1893.

No sé si el tornaren a posar allí fea poquet o molt ni el perqué el llevaren pel 2017. Cosa que me va enojar prou i vaig escriure una columna denunciant eixe erro que cometia qui havia manat que d'allí desapareguera l'agraïble reconeiximent a d'este erudit valencià. Pero lo passat, passat està. No m'importa el motiu, a hores d'ara, puix don Roque en aquells jardins continúa -i, per cert, en la cara més ben llavada- com a testimoni, memòria i gratitut pel seu infatigable treball d'investigador de l'història valenciana.

Per haver segut amic i confessor de don Teodor Llorente Olivares i un dels assistents a les tertúlies lliteràries -que ell va fomentar- junt a Sanchis Sivera, Serrano Morales, Martínez Aloy i atres lletraferits valencianistes se li va erigir este bust que, més nou que abans el teníem, està a l'entrada dels Jardins del Real des de 1919. I allí el pot vore sostingut per tres figures femenines que conformen el seu pedestal. Una té un llibre en les mans; l'atra, una medalla, alegoria de l'Història i de l'Arqueologia i, la tercera, mostra una sentida dedicatòria d'agraïment pel seu treball constant i desinteressat per l'investigació.

Este bust és obra de l'escultor Josep Arnal Garcia, qui tenia taller en el carrer de Roteros -carrer a on va viure el pintor Juan de Juanes, nom pel que se coneix a Vicente Juan Macip, rellevant renaixentiste i fill de la Font de la Figuera. Josep Arnal, excelent artiste de la pedra, és també l'autor del mausoleu al torero Manuel Granero Valls, del cementeri General de Valéncia, com també de la escultura de Sant Vicent Ferrer del altar major de l'Iglésia parroquial de Benimàmet.