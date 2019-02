Les mola más la infidelidad

Unos 10 millones de usuarios de teléfono móvil o fijo cambiaron el año pasado de operadora, lo que representa el 13,5% del total de 72,5 millones de líneas. Y además se trata de cifras récord, que crecen de año en año, colocando nuevos máximos cada ejercicio. ¿Por qué se producen tantos cambios en este apartado de consumo, cuando lo deseable sería que imperase de forma general la estabilidad, la continuidad, la fidelización, el deseo de seguir con lo conocido? No cambiamos con tanta frecuencia de panadería, de frutería, ni de marca de coche, o de tienda de ropa, o de bares de referencia; y solemos tener escritores predilectos, playas de costumbre o lugares de asueto y descanso. Bueno, al tiempo, que todo se andará. Porque, contra toda lógica, lo que abunda es tratar mejor al que esgrime la infidelidad por bandera, despreciando al que se muestra leal. El problema es que las compañías de comunicaciones parecen empeñadas en deslegitimar al usuario que sigue con ellas, y a la que menos se espera le chincha con subidas unilaterales de precios, o le mete llamadas inventadas, o servicios no pedidos. Porque este tipo de cosas son las que llenan el listado de quejas ante las organizaciones de consumidores. Y cuando la gente reclama se encuentra ante auténticos muros imposibles de escalar, más el desprecio a los años de cliente fiel y pagos puntuales. Nada, mejor una patada en la boca de la moral, mientras ofrecen toda clase de facilidades y descuentos para captar nuevos adeptos. Así que el cliente cabreado acaba por aprender y opta por abrazar la norma de la infidelidad: cambiemos de vez en cuando de compañía de teléfono e internet para que nos quieran más. Y algo parecido con las aseguradoras, los bancos, las energéticas... Recemos para que nos sigan queriendo en los bares y las panaderías de siempre; que no se contagien.