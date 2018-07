Qué modernos

Así a lo tonto y poco a poco ya le van encontrando utilidad al aeropuerto de Castellón, el del famoso abuelo. No todos los aeropuertos de nuevo cuño pueden presumir de lo mismo, sin embargo el de Castellón actuó de esponja que se empapa de los humores y las chuflas de toda España mientras que sus hermanastros, en la actualidad en fase de páramo hostil, se libraron.

Aterrizó el bello líder Sánchez y marchó a escuchar las guitarras de The Killers, rock pelín grandilocuente y facilón que gusta a unos y a otros. Isabel Bonig también es fan, y lamentaba que se los iba a perder por acudir a las primarias peperas donde acaba de vencer Casado. Doble mala suerte: se pierde a sus ídolos y encima vence el candidato que no apoyaba. En cualquier caso, una banda que despierta idéntica pasión entre dos personas tan distintas, Sánchez y Bonig, nos garantiza que estamos ante un grupo sin excesiva sustancia. Se suben al carro de la moda y así se sienten muy modernos. Hace treinta años estarían con U2, ahora toca The Killers. Pues bueno. De los Sex Pistols (antes) o de Sleaford Mods (ahora) mejor no comentan, demasiado peligrosos y rabiosos y seguramente ni les suenan. Ese es nuestro nivel de medio pelo. Conviene aparentar lo de estar en la onda pero sin pasarse de agresivos que entonces pierden votos. Cuando los políticos se ponen estupendos intentando demostrar su lado de humano gamberrete me entra la risa. Visitan los festivales musicales de renombre porque pretenden pescar en ese río revuelto. Pero nunca se mojan los tobillos porque se parapetan en la zona VIP. Viajan en el avión VIP, arrastran vida VIP y les encantan los lujos VIP. Casi prefiero un político con turbio pasado de tuno, por lo menos sé a lo que atenerme. Y mucho burlarnos pero el aeropuerto del abuelo ya ha recibido a otro pasajero ilustre.