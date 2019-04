Moderación Tienda de campaña Al final, tras el aparente caos, hay una sinfonía electoral interesante. Ha triunfado la moderación; o la oportunidad de que llegue FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 30 abril 2019, 08:44

La gente, mucha gente, ya vota como si tocara el violín. Con afinación y armonía, con un timbre que emociona por su refinamiento. ¿Qué decir de Náquera, dónde gana Vox en las generales y Compromis en las autonómicas? No se puede encontrar un mayor sentido práctico, una mejor adecuación del voto para que la moderación triunfe.

Porque es así, con lentes moderadas, sin ansiedad, como me empeño en ver estas elecciones. Porque ha pasado lo previsible, que se afirma la continuidad de los que ya tenían el poder, pero además se les ofrece, tanto a Sánchez como a Puig, la posibilidad de mitigarse. Igual no lo hacen, es cierto. Pero los resultados ofrecen la opción de que la Moncloa abra sus puertas a Rivera y la Generalitat se percate de que ahora ha logrado más fuerza ante sus socios aunque la suma sea un poquito menor.

La gente, me parece a mí, no vota por bloques. Los compartimentos se hacen desde el periodismo y los partidos para racionalizar el caos aparente de lo que podría ser, si los elegidos fueran juiciosos, una sinfonía de perfección. Vox ha venido para ser un referente, una murga necesaria, el despertador. Nadie quiere que gobierne, pero sí que influya. Tampoco han querido los electores poner a Cantó en la Generalitat. Pero ahora va a ser bonito ver cómo Puig hace lo necesario para que Marzá sea nombrado agregado cultural en Bakú.

Es pura ecología. Todo se acomoda con armonía, si impera, ay, el sentido común. Los terceros partidos, como Ciudadanos, están solo para ser bisagra y apoyo, con discreción y humildad. Y de los dos grandes, se está premiando ahora la capacidad de resistencia de Sánchez, incluso ante los suyos, como se estaría premiando la de Rajoy de no haberse encerrado aquel día aciago a fumarse un puro. Si hubiera peleado, si hubiera resistido -si hubiera dimitido por la corrupción- ahora podría haber vuelto al poder. Porque es evidente que hay un electorado que le hubiera dedicado el respeto que no quiere otorgar ni a los novatos de Madrid ni a una Isabel Bonig que ya no puede aportar más al partido de sus mayores.

Pero sí, claro, la gente vota sabiduría, aún sin saberlo. Valencianismo moderado, toque social razonable, partidos que se muevan con sensatez para atender lo principal, que es el trabajo y la protección social. Y a los advenedizos, lo que les toca: sordina menguante para Podemos y ahora algo de primer plano para Vox, para que diga cosas, de vez en cuando, sobre emigración y otros excesos. En cuanto a Cataluña, el presidente lo tiene muy fácil: un folio de firmeza, dos o tres negativas en el telediario y abrir en la Moncloa, para el verano, la sombrilla generosa de la Constitución. Si fuera listo, y seguramente lo es, Sánchez gobernaría en solitario, con pactos a la carta, en un parlamento fragmentado. Y con (el vicepresidente) Ábalos al lado, eso es algo que se podría intentar.