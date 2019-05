LA MODA ECOLOGISTA

Para los que hace más de treinta años leímos con devoción una de las biblias del ecologismo -'Small is beautiful', 'Lo pequeño es hermoso. Economía como si la gente importara', de E. F. Schumacher- resulta casi enternecedor, aunque también un tanto descorazonador, el que ahora surja una moda de protesta ecologista y de alerta ambiental por la salud del planeta liderada por jóvenes estudiantes preocupados (como todos, y bien que hacen) por el futuro de la humanidad y de su hábitat. Porque mucho nos tememos que como tantas modas pasajeras, pueda provocar mucho ruido momentáneo para, finalmente, quedar en apenas nada una vez se agote el fenómeno mediático y las televisiones pasen a otro asunto de interés. Cuando, en realidad, el problema sigue siendo sustancialmente el mismo, sin que de momento se haya aplicado fórmula alguna para resolverlo: cómo hacer compatible un crecimiento económico que salve empleos y mantenga el nivel de riqueza de las personas con la protección de una naturaleza cada vez más afectada por la acción depredadora del hombre. Las llamadas a un consumo responsable, «ecológico», son tan bienintencionadas como casi suicidas para el bienestar de los ciudadanos. Porque si, por poner un porcentaje, todos los españoles decidiéramos reducir nuestro nivel de gasto en bienes, productos y servicios en un 5%, el efecto directo e inmediato sobre fábricas y comercios sería sencillamente devastador, la crisis golpearía gravemente a todos los niveles de la sociedad, el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo no podría ser compensada por el Estado y, en definitiva, por evitar un mal se habría generado otro mucho peor. Recientemente pude ver un reportaje en televisión sobre una «casa ecológica» en una zona boscosa cercana a Amsterdam, una iniciativa arquitectónica tan interesante como poco exportable y casi anecdótica. Lo importante no es cómo convertir en ecológicas casas perdidas en medio de los bosques sino optimizar el consumo de energía y el tratamiento de los residuos en las grandes y medianas ciudades, donde ya vive la inmensa mayoría de la humanidad. Ese sí que es un reto. La protesta ecologista de los jóvenes corre el riesgo de ser mediatizada por unos partidos ávidos de nuevos votantes, a los que conviene dar la razón para ganárselos. Pero más allá de las buenas palabras, las promesas huecas y el anuncio de un compromiso irrenunciable con el futuro de la Tierra, seguirá estando pendiente el mismo enigma, la auténtica revolución, la del crecimiento sostenible. Y mientras no se resuelva, el peligro es que todo quede reducido al ya clásico postureo de los representantes políticos por ver quién parece más feminista o, en este caso, más ecologista.