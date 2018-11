Igual que existe un humor rancio, carca y casposo, hay otro pretendidamente progre, modernillo y subversivo que también está muy trillado y es igual de previsible y cansino. Cuando antes de que abra la boca ya sabes con quién se va a meter (y con quién no) un humorista, mal asunto. Pero en este país estamos posicionadísimos. Nos apasionan los bandos. Nos va la rima. Versos sueltos hay muy pocos. Hace un par de días estaba escuchando una emisora de radio (mi emisora, la que oigo de toda la vida, aunque a veces discuta con ella) y de pronto oí al conductor del programa, un periodista de amplia trayectoria y gran prestigio, bromear con cierta coquetería sobre su «ignorancia monárquica». Confesaba entre risitas que la última vez que había coincidido con Letizia le había preguntado «¿qué tal los niños?». Como chiste, vale. Como confidencia resulta cuando menos chocante en alguien que también se encarga de los servicios informativos. Es como si un corresponsal en Londres (por muy antimonárquico que fuera) presumiera de no saber quién es el heredero de la corona británica.

No, si yo esa pose la entiendo. Soy de la misma generación y todos hemos llevado dentro ese pequeño progre resentido con el franquismo, ese españolito acomplejado que te dice que la rojigualda es facha, que España es un país atrasado y que cuánto mejor sería haber nacido en el extranjero... A poder ser, más al norte. Lo que pasa es que en mi inmensa ingenuidad pensaba que de esa costra, de esa perpetua melancolía por pertenecer al lugar equivocado nos había curado la Transición y la movida de los ochenta, que en cuanto llegaron al poder los de la chaqueta de pana se nos había quitado el complejo. Pero por lo visto aquello fue solo un espejismo.

A mí no me escandaliza que Dani Mateo se suene los mocos con la bandera española (peores cosas habremos hecho sobre toallas de playa estampadas con la ikurriña, y aquí seguimos). Lo que me preocupa es que muchos de los que se parten de risa con eso, se indignarían hasta el insulto si vieran por ejemplo a Arévalo sonarse la nariz en una estelada. Y se carcajearían los actuales ofendidos... El viejo catarro de siempre: aquí la risa va por bandos.