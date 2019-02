AQUEL MOCAMBO EN 1977

El gerente de 'Mocambo' explicaba que el suyo era, en 1977, el cabaret más antiguo de Valencia (en la calle Sangre, debajo de Casa Barrachina). Lo abrió Mercedes Viana allá en 1947, cuando los clubs 'Hollywood', 'Zambra' y 'Florida' intentaban la misma aventura.

Fue una época de esplendor para estos locales, que de vez en cuando cerraban a la hora mandada, pero muchas veces permanecían en su interior la orquestina, las chicas y el señor o los señores que corrían con el gasto exorbitante.

Lo de los músicos era especialmente meritorio, pues muchos días empalmaban la noche con el día. Se duchaban, se afeitaban y acudían al comercio, a la oficina o al ensayo de la banda.

Aquel día, ningún foco les iluminaba cuando tocaban 'Dos gardenias para ti', 'Angelitos negros', 'Noche de ronda', 'Brasil'...

«¿Para qué he de poner luz? -preguntó Higinio Huerta, el gerente-, todos somos muy viejos y las partituras se las saben de memoria. Esto, hija mía, es un museo de antigüedades. Menos las chicas, que son muy jóvenes y me cuestan lo suyo; de dos mil a dos mil quinientas pesetas diarias, y después, con el descorche, ganan de cinco a seis mil. No miento; para abrir el local, necesito 70.000. Yo me defiendo con las ferias: las del Juguete y del Metal me sacan de apuros. Miles de hombres sin esposa... ¿Qué han de hacer...? Pues ponerse morados.»

Con muy buen humor, prosiguió: «En 'Mocambo' hay una historia que llenaría un libro: la de la juerga improvisada que terminó con multa gubernativa. Fue cuando vino Enrique Vera, el torero que entonces estaba más de moda, porque había hecho 'El ultimo cuplé' con Sara Montiel; y no sé a qué tipos se les ocurriría traer un becerrito para que lo torease. Al público de aquí dentro le pareció un toro descomunal cuando bajó bramando por la escalera; la gente subía al mostrador, a las mesitas; se caían, gritaban, llamaban a los bomberos... Y a todo esto, Boluda cantaba:

«El que tenga un amor,

que lo cuide, que lo cuide.

La salud y la platita,

que no la tire, que no la tire.»

Pero nadie obedeció.