Com també barrets eren aquelles peces de vestir que aportaren als valencians un particular sagell distintiu. Clar que si ya no tenim el barret i la boina tant vius sí que portem encara quan fa fret o calor, gorra i capell que també perteneixien al gremi de boneters. Gremi de gran importància dins del ram del vestit al que s'integraven: sastres, costurers, robers, giponers, camisers, pellissers, capoters, capussers, calceters, endreçadors, brodadors, botoners, capellers o sombrerers, boneters, gorrers, bossers i ventallers.

Els boneters i els barreters n'eren tants i sobradament rics que fins i tot gojaren de tindre bonica casa-gremi -segons conta don Vicent Boix, antic croniste de Valéncia- en lo que hui és capella; allí on va nàixer Sant Vicent. El floriment d'este gremi es sitúa entre els anys 1519-20 i, llavors, vivien prop de l'església de Sant Martí en un terreny entre la plaça de la Comunió Santa Caterina.

Seguix dient-nos don Vicent: «La decadencia del Gremio de Boneteros comenzó a principios del siglo XVII por el uso ya casi popular de los sombreros, de manera que ya no se nombra a dicho gremio ni en las fiestas de la canonización de Sant Vicente en 1655 ni en las de la canonización de Santo Tomás de Villanueva en 1569 ni en las de 1667 con motivo de la inauguración de la nueva capilla de la Virgen de los Desamparados.» Mocadors, gorres i boines que m' han vingut al cap, ara, precisament, que no els duc diàriament com els dugueren els meus antepassats. Ara, ningún chiquet veig en boina. Hòmens en gorres, pocs. Ni dònes i jovenetes tocades en vels camí de l'església per resar el rosari, eixe que era més popular que els boniatos pels anys de la Victòria, dies en el que no creïa prou creu tenia. Badalls i treball ne sobraven. Com també se solia dir en certa ironia: «més val pedaç lleig que forat bonico.» Ara, no, perque els jòvens d' un pantaló nous te'l esgarren o te'l embruten, senzillament, per anar més a la moda.