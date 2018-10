Mocadorà para Begoña En la cabeza de Sánchez, posiblemente, no haya más horizonte que el electoral y todo movimiento está a su servicio MARÍA JOSÉ POU Viernes, 5 octubre 2018, 10:02

Tradicionalmente, los candidatos de unas elecciones generales recorren el país en autobús. En él, les acompaña su equipo, sus asesores y toda la gente que se moviliza para llevar a buen término la campaña electoral. En la que empieza, sin embargo, Sánchez puede que vaya en Falcon. Al menos, en una de sus visitas preelectorales previstas para los próximos días: Valencia.

El presidente ha decidido acercarse la semana que viene al cap i casal -no sabemos aún en qué medio de transporte- con motivo del 9 d'Octubre. Puede que le quiera regalar una mocadorà a la Primera Dama, que quiera rendir tributo al 'Conqueridor', que le entusiasme desfilar como Capitán Moro por la Plaza del Ayuntamiento o que esté pensando en bajar como una reina por el balcón del ayuntamiento sin inclinarse ni rendir pleitesía a nadie. Con suerte, la verdadera razón no es un ego con ansias, en amores inflamado, sino la pura estrategia. En su cabeza, posiblemente, no haya más horizonte que el electoral y todo movimiento está a su servicio. En ese escenario, el rechazo de buena parte del partido no se manifiesta solo con sus tiranteces y problemas internos de los últimos años que incluso le llevaron a ser defenestrado y a vengarse resurgiendo de sus cenizas, sino también a tener pendiente la conquista de las agrupaciones locales que apoyaron a Susana Díaz o a Patxi López en las primarias contra él. Valencia es uno de esos entornos complejos al que necesita enamorar o donde, al menos, debe profundizar en el deshielo. Las reuniones con Puig, las promesas de financiación -y hasta una ministra reconociendo que la Comunitat está a la cola de toda España en ese asunto- y ahora la deferencia de acompañar a los valencianos en su día grande son claros mensajes de apoyo a un PSPV que quizás quiera dejar atrás el calvario de depender continuamente de sus socios de gobierno. Es cierto que es un gesto calculado e intencionado pero, aún así, hay que reconocer que en los últimos años no ha sido fácil recibir un mimo del presidente del Gobierno. Con todo su interés y su rentabilidad, no deja de ser un espaldarazo al talante moderado de Puig al que sería interesante ver gobernar sin las muletas de Compromís. Al menos, Puig se ha ganado la oportunidad de ver si ese modo de exigir sin histerias es algo más que una imagen bien delineada. Es cierto que buena parte de los 'hechos y dichos' del Botànic son obra y gracia de sus socios y no favorecen el voto del valenciano de centro que puede nutrir el granero del socialismo valenciano. El extremo está ya ocupado y el papel de radical lo interpretan mejor otros. Por eso los meses próximos son importantes para Puig si pretende renovar sin peajes histriónicos ni cuotas al extremismo. Su imagen ha mejorado por contraste, pero su gobierno no se recuerda por los consellers socialistas precisamente. O rentabiliza la diferencia o el tándem seguirá corregido y aumentado.