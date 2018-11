MÍTICO HAMILTON

Lewis Hamilton ha conseguido su quinto título de campeón del mundo y, aunque a la afición española nunca le ha caído demasiado bien por aquélla lucha fraticida con Alonso dentro del equipo McLaren en el año 2007, lo cierto es que hay que descubrirse ante el nuevo campeón del mundo. Es un piloto sublime, el más rápido a una vuelta, y es un tipo que se crece ante las dificultades, como ha ocurrido este año al encontrarse frente a un Ferrari con trazas de competitividad. En cambio, ha habido años que lo tenía todo de cara y ha perdido, como ocurrió cuando el segundo piloto de Mercedes, Nico Rosberg, le ganó el título mundial con menos talento, pero mejor gestión de las oportunidades, quedando Hamilton con el dudoso honor de ser uno de los pocos grandes que ha perdido con un coche ganador.

Pero aquello es ya agua pasada, y el inglés se enfrenta ahora a una escalada aún mayor: superar los siete títulos de Schumacher. No es imposible. Está a bordo de la máquina que más carreras ha ganado en esta generación, sin otro equipo que pueda ensombrecer con claridad su dominio, dado que Ferrari, siempre en la brecha, no termina de encajar su maquinaria con el indudable talento de Vettel, y los Red Bull competirán de la mano de Honda, el mismo motorista que ha llevado a Alonso a la desesperación en McLaren. En resumen, tiene dos temporadas para aumentar su leyenda y convertirse en mito.

No ha sido nada fácil su camino. A una situación personal y familiar difícil se une su raza, hoy en día está universalmente aceptada la igualdad entre todos, pero que seguro no ha sido así en toda su trayectoria deportiva y se ha tenido que enfrentar a tragos mucho más amargos que cualquier otro piloto de la parrilla, muchos ellos 'millonetis' con bolsillos de oro. Es así como se forjan los mitos, y aunque al principio de su carrera no lo parecía, estamos asistiendo al 'show' de uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia.