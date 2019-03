Mitad y mitad

Uno de mis chistes favoritos de 'La maravillosa señora Maisel' es ese cuando Midge va a ver a un tipo puenteando a su secretaria y dice de ella: «Es mitad tonta, mitad tetas». Lo primero que me vino a la cabeza al escuchar a Cuixart que como hijo de una murciana también es medio español. Yo, mitad tonta, mitad murciana (conozco mitad murcianas, mitad tetas, pero no es mi caso). Él, mitad murciano, mitad peinado intolerable. Se nos acaba El Bombero Torero. Los enfermos de acondroplasia han reclamado al Congreso que el Gobierno cumpla las directivas y convenios europeos que prohíben utilizar a estas personas. «Quedaron impactados cuando les expusimos la realidad en España», dicen de los europeos. A ver si quedan tan impactados escuchando a Cuixart y otros mendrugos. Escuchas a Soraya citar boletines oficiales mientras ellos citan tuits y, pese a sus errores, tienes claro qué mitad estaba de parte de la ley y qué mitad de cuarto no.