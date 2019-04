Mientras escribo estas líneas, el runrún sigue en marcha, pero cuando las esté leyendo Vd. será ya jornada d reflexión, así que no se me asuste, que voy a hablar de política -eso es inevitable- pero de otra forma.

Durante estos días de campaña electoral, he tenido la oportunidad casi única de mirar a los ojos a candidatas y candidatos de hasta seis fuerzas políticas distintas, todos con programas diferentes (por muchas cosas que tuvieran en común) haciendo bloques, deshaciendo piñas, sorprendiéndose con algunas preguntas e incluso llegando a estas lides con la inocencia prácticamente intacta, lo que es raro de ver.

Quizá porque estaban en campaña y pretendían mostrarse amables y dialogantes, la verdad es que por primera vez el hecho de que no haya listas abiertas me supone un alivio, puesto que tendré que escoger entre partidos y no entre personas.

Es lo que pasa cuando miras a los ojos y te sostienen la mirada de forma limpia, serena, sin desafíos vanos. Solo el reflejo del ser humano que tienes delante y que, a veces, confundimos tanto con las siglas que basta que represente a unas u otras para que nos caiga regular.

Y como cuando lea esto estaremos reflexionando sobre a qué partido votamos, deje que le comente que al menos las personas con las que he hablado en estas semanas eran personas con sus ideas y convencimientos, pero personas, con todo lo que ello conlleva.

Tenemos muy mala imagen de los políticos en general. Si además son del partido contrario al nuestro, entonces ya los vemos como representación de todos los demonios, diablos y leviatanes del mundo, incapaces de hacer algo más que mirar sus propios ombligos.

Estos no. Estos a quienes he tratado son seres humanos con ideales, esperanzas y ganas de mejorar las cosas, aunque luego algunos vayan a equivocarse en el intento. Y aunque a priori yo no estuviera de acuerdo con la mayor parte de ellos.