MIRADOR (A LA MANERA DE SINCERÁTOR)

1. La semana previa al triunfo ante el Alavés pasará a la historia del Valencia como una de las más desagradables en el siglo de vida de la entidad. Para superar la indignación que me produce la actitud de quienes se dedican a ensuciar el nombre de mi club sin rebozo, me sumerjo en el estudio de la historia, fuente inagotable de anécdotas y relatos que vigorizan el valencianismo de cualquiera. Me divierto y emociono leyendo una nota publicada en 1930 en la revista FC, fundada por Fernando Gascón (redactor y dibujante en las páginas de LAS PROVINCIAS hace casi un siglo), en la que se explica cómo el gran Arturo Montes, en su etapa gimnastiquista, solía entrenar en Vallejo enfundado en una camiseta del Valencia, a pesar de que poco antes Facundo Pascual y Jimmy Elliott lo habían despedido del club de su vida de mala manera. «Oiga», dice la nota que le dijeron los jerifaltes granotas, «que eso nos molesta». «No hay problema», contestó, flemático, el mito. Desde la llamada de atención, continúa el texto, Montes se presentó a sus entrenamientos luciendo la casaca gimnastiquista sin renunciar por ello a llevar la valencianista, que vestía bajo la azulgrana. Honor y fidelidad. Traslado la historia a mi amigo David, nieto del goleador, que me la confirma y añade a la cesta un puñado de anécdotas desternillantes. Echamos la tarde del Ajax entre risas y buenos deseos que querrían coser las cicatrices de un presente cada vez más turbulento.

2. El humor y la cordialidad no reinan precisamente en las redes sociales, donde se ha desatado, una vez más, una guerra abierta entre partidarios y detractores de la gestión de Lim. Como en los momentos más crudos del amargo proceso de venta, las posiciones son enconadas. Mi impresión es que el bloque pro-Meriton es como esos países que se desmoronan sin que sus líderes o propagandistas quieran ver lo que ocurre. Cargada de argumentos artificiales, la ruidosa claque (que antes lo fue de otras luminarias a las que está de más nombrar) busca no flaquear ante una evidencia: las actitudes y decisiones del propietario y sus hombres de confianza son cada vez menos justificables. Entretanto, uno ve volar los insultos, piensa que la situación se torna cada día más insoportable y siente la tentación de bajarse del barco, algo que ya hizo Héctor en su momento y que ha ensayado Lahuerta varias veces. Un día será el último y esa puerta quedará cerrada para siempre.

3. La tensión está en su punto álgido cuando explota el asunto de Cañizares, penosamente gestionado por el club. Siempre fui muy de Santi, uno de los líderes del colosal Valencia de mi adolescencia. En mis años de plumilla me gustaba escucharlo tanto o más que verlo sobre el césped: nunca defraudaba. Sus escasas ruedas de prensa y entrevistas solían ser prolijas exposiciones de argumentos bien trenzados, alejados de tópicos y expresados con corrección y sosiego. Con su retirada, tras sufrir aquella sucia maniobra ejecutada por el infausto Koeman, perdimos un inmejorable guardameta pero ganamos un buen comentarista deportivo. Cuando el hijo de Santi enfermó sentimos en casa una enorme congoja, rápidamente transformada en admiración por la lucha del jabato. Al conocer las razones del desprecio con el que desde la presidencia del club se ha tratado un proyecto para potenciar la investigación del cáncer infantil en el que Santi toma parte, me hierve la sangre. Y lo mismo ocurre con un puñado de valencianistas que no tardan en expresar su indignación. Gracias a una genial ocurrencia del tuitero Mestallidos, las aportaciones a 'El sueño de Vicky', la fundación patrocinada por Cañizares, se multiplican con el 'Amunt Valencia' como remitente anónimo, demostrando una vez más que el fútbol puede ser mucho más que veintidós tipos persiguiendo una pelota.

4. El sábado por la tarde, cuando las luces de Mestalla comienzan a bailar y el juego se detiene, la afición, harta de tanta estulticia, clama de manera casi unánime contra el palco. Es entonces cuando el señor que ocupa la silla de Milego, Almenar, Casanova, De Miguel, Tuzón u Ortí se pone a hacer muecas y gestos de burla a quienes protestan. Sus intenciones son inequívocas, a pesar de las capas de maquillaje que se les trata de aplicar minutos después. Denotan el desprecio propio de quien, con mentalidad colonial, se pasea entre los que cree sus súbditos. Mestalla, sin embargo, ha hablado para, como tantas otras veces a lo largo de la historia, dictar una sentencia que no ha de tardar en cumplirse.