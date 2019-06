MIRADAS QUE DEJAN DE SER MUDAS

Como mínimo la columna me da para comprobar que la palabra 'destarifo' no está en el Diccionario de la RAE. Hay personas que legítimamente sienten la obsesión de la proximidad, la fotografía acreditativa de la presencia física, y la calificación de los actos en función del lugar que tienen reservado en el protocolo. Hay una manera feliz y también intensa de disfrutar la vida desde la distancia, reservando la fotografía a la memoria para que no se oxide el cerebro, y asegurando la perspectiva que se asienta en lo íntimo. Vivimos el corteo escuchando su murmullo, la celebración en el campo a pleno sol en el último anillo, y en la Plaza, en el mismo sitio que la Copa de 1979. No hacía falta más porque con eso estaba todo. No hacía falta recibir ni tocarla porque en Sevilla la afición del Valencia CF la peleó en éxtasis, con felicidad, trasladando un sentimiento de comunión con el equipo que uno no ha visto en medio siglo que lleva acudiendo a Mestalla. Con esa sentimentalidad que nacía de una hambruna que no era bronca ni malcarada, que era desatada, plural y espontánea, sin necesidad de estímulos de micrófono, destarifada y contagiosa, como todos pudimos comprobar. No solo se ganó en el campo, sino que se ganó en las calles frente al rival, y se ganó en la simpatía de la ciudad anfitriona. Hoy nos ha dado por la lírica, que empieza con el título. La frase es del 'Britannicus' de Racine, la tragedia en cinco actos y en versos alejandrinos, cuando dice Nerón: «J'entendrai des regards que vous croirez muets». «Escucharé miradas que creerás mudas». Arnod Cathrine la ha recuperado como título de su última novela, y a mí me parece que es el mejor ejemplo de lo vivido estos últimos días, porque previamente al partido, en el viaje y en la final, y en el regreso y los festejos, la memoria se ha llenado de miradas de ilusión y felicidad de las de la memoria invisible, esa que no ocupa gigas en los dispositivos, y que se queda para siempre. En los puentes y en las avenidas, en la ciudad conmocionada con su único equipo. Pero de nada servirá un asiento adicional en el palmarés si no crecemos en la estima propia y en cancelar la obsesión por que proyecten nuestra imagen desde el exterior, para que nos creamos mejores de lo que ya somos. La explosión de memoria de todas las voces y relatos recuperados para el Centenario lo ha hecho posible. El truco está en dejar de obsesionarnos con el odio ajeno, o en que nos quieran, asuntos que ni en la vida de las personas ni de las instituciones se pueden resolver. El remedio es bien sencillo, y consiste, ni más ni menos, que en querernos más, y estar más unidos y atentos a nosotros mismos para escuchar nuestras propias miradas y que nunca vuelvan a ser mudas.