Uno ha de ser agradecido, aunque no se le alcancen las razones de la distinción. Lo cierto es que para la disputa del Trofeo Valencia Naranja, los tres miembros fundadores del blog Últimes vesprades a Mestalla fuimos invitados al palco. Hubo buenas sensaciones, y mucho sudor, incrementado por la americana preceptiva. No sé si será la última vez que uno transita por el palco. En verdad hay que hacer constar entre las virtudes de la actual propiedad, que tienen detalles y una atención con el patrimonio y la memoria que los dirigentes anteriores, los que no venían de Singapur sino de Aquarium, nunca practicaron. Transcrito queda, y nuestra petición al Presidente de mantener la locución en valenciano en Mestalla, de fácil rectificación. A mí solo me gusta el fútbol desde mi localidad. Es mi lugar en el mundo, en el que me siento cómodo. No hay nada más importante en la educación sentimental y social de las personas que adivinar ese lugar y acomodar sus expectativas y su biografía a ese espacio. Mi itinerario ha sido de General de Pie a Numerada, y de ahí a Anfiteatro. Me quedo allí. No es fácil estar en el palco. Uno recuerda esa noche de alegría, matizada por la humedad y el sudor, pero también se imagina lo que serán otras tardes de derrotas, con los rostros crispados de la tribuna girándose hacia el palco demandando fichajes. No sé si vale la pena la exhibición del poder. Vino a coincidir el día con que Mestalla pasó a ser un campo libre de humos. Se acabaron las imágenes de los directivos con el puro de la opulencia. En un tiempo toda la literatura sobre las sensaciones y el olor de los habanos a la que asociamos nuestra presencia en Mestalla será pasado. Naturalmente estoy de acuerdo. Pero dejen que escriba una elegía a esas imágenes externas de Mestalla en blanco y negro como una torre de humo. A esas fotos de los dirigentes orondos con el puro, Manuel Meler, Julio de Miguel, Agustí Montalt, Ramón Mendoza, exhibiendo la vitola del habano, como signo de confort, símbolo fálico, que en poco tiempo serán ya arqueología del fútbol del pasado que no ha de volver. Ni siquiera recordaremos cuándo fue el último pitillo que encendimos en Mestalla. Momentos de nervios cuando sorteamos el descenso. Momentos de resignación cuando se consumó. Instantes de felicidad, encadenando el cigarro apelando a una incierta virtud para convocar los goles. Aquella final de la Cartuja en que mi suegro, Pepe Cots, acudió con tres Cohibas, asegurando que iban a ser tres los que se fumara, porque era uno por cada gol, en un alarde, el canto de cisne de sus profecías. El sábado pasado, aun con todo, lo más importante es que el palco se encontraba libre de todos los humos. El del tabaco, y el otro, el fumus vendere, el de las apariencias y de los dirigentes que vendiendo humo acabaron vendiendo todo lo demás.