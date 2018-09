Hubo un tiempo, entre las elecciones europeas de 2014 y la generales de diciembre de 2015, en que de lo que más se hablaba era de Podemos. Aunque los nuevos dioses no habían llegado todavía. El partido de Iglesias había conseguido cinco escaños en el extranjero, todavía no estaba en el Congreso y, sin embargo, la formación centraba la conversación política y periodística en España. Los cronistas parlamentarios escribían de Podemos, no estando en el Parlamento. No sé los escaños que conseguirá Vox en las Europeas o en las Generales, Pedro Sánchez mediante, pero de eso no se habla. En la prensa y las teles en general, aunque cada vez oigas a más gente decirte que los va a votar. Poco que ver los 100.000 miembros que consiguió Podemos los primeros veinte días que permitió la inscripción con los 10.000 afiliados que tiene Vox, pero resulta curiosa esta miopía con algo que parece venir. De momento, se reúnen en Vistalegre el 7 de octubre.