MINISTROS DE LA CONMOCIÓN

Cuando menos te lo esperas, «Moncloa, tenemos un problema». Hubo un tiempo en el que los políticos hablaban de política buena o mala. Planteaban proyectos, reformas o medidas que podían ser prácticas, ocurrentes o ridículas. Se podía estar de acuerdo o no. Podía resultar sencillo o complejo entender su utilidad. Del mismo modo, que se podía analizar sus pormenores desde el humor o el psicoanálisis. El pistoletazo de salida de los ministros sonaba cuando terminaban de leer su compromiso y retiraban la mano de la Constitución bajo la mirada del Jefe de Estado, del presidente de Gobierno y del notario mayor del Reino de España que correspondiera en cada ocasión.

Sin embargo, desde la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez Pérez-Castejón cargar los camiones de su mudanza con destino al poder, es más fácil recordar las distintas maneras de minar a un ministro para hacerlo caer que medidas claras, directas y concretas presentadas al país tras el Consejo de Ministros de cada viernes.

Uno ocultó ser empitonado por Hacienda; otra parece que disfrutó de trato de favor para sacarse un título del que poco o nada habría aprendido; aquella es una boca chancla de campeonato y se cree que a estas alturas se puede guardar un secreto; y ese otro, por ahorrarse unos cuantos duros en la compra de la casa, puede perder su buen nombre y un respeto hacia su figura que era, hasta ese momento, prácticamente unánime en España.

Más de cien días de «golpe a golpe» y nada de «verso a verso». El listón está más alto que nunca y no sólo no debe rozarse hoy, sino que se debe haber pasado toda la vida con holgura. El tiempo no va a hacer sino endurecer los exámenes de limpieza de sangre, ya que los archivos digitalizados, las redes sociales o la geolocalización de nuestro móvil desde que adquirimos el primer 'smartphone' estarán bajo el escrutinio de cualquier enemigo.

Bien, pues el problema es que, por debajo de este ruido, se susurran cambios legales, se tararean acuerdos parlamentarios o se murmuran modificaciones presupuestarias que literalmente «hacen subir el pan». A paso quedo, la economía española se desacelera y el crecimiento anual se ha moderado hasta el 2,5% en el ecuador de 2018, tres décimas menos que en primavera. El frenazo del consumo interno y el de las exportaciones se une a una pérdida de turistas extranjeros hacia otros destinos del Mediterráneo, cuando no se encastillan en la Torre de Londres ante el 'Brexit'.

Entre el ajetreo de los trabajos fin de master, las notas cambiadas, las tesis doctorales de autoría cuestionada, el imponente archivo fonográfico del inspector Villarejo y las sociedades interpuestas entre los ministros y sus obligaciones fiscales vamos a echar de menos cuando nos gobernaban mal y, por lo menos, podíamos darnos cuenta.