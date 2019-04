QUE NOS MILLORE

Sant Vicent. Qui 600 anys fa que deixà este món, els valencians celebrem hui i molts el tenim per patró. Figura a retraure com espill, per si els que anit es gitaren tocats pel benefici de les urnes, al ser munyidors de les voluntats populars, el prenen com a eixemple. A la Providència per l'intercessió del sant i ad ells apelant a sa bona voluntat, enviem a la capçalera d'este faldonet que Las Provincias nos deixa, compartit en els llectors. Que nos milloren, dic, a qui puga, sàpia i vullga. Disposts a l'alvanç, al progrés i a la germania, este poble ha resistit i resistirà, quallat com està en cent fregades. És de bon conformar, pero ya li toca albirar millors llevants mariners, necessita que el deixen respirar al sol de millor maror: que no seguixca burro de càrrega i zero a l'esquerra. Perque rebaixant-nos, se desaprofita, en general, lo que particularment identificats podem i demostrem haver segut capaços d'aportar, sense tancar-nos egoistament, ni trencar en ningú. Sens ensomiar en va.

Torne al Sant, intente ataüllar quí fon, en els ulls de hui, plens del pa que a tants els faltava. La pesta agarberava els morts. Ara insensibles per lo quotidià, cada dia nos mostren en els noticiaris, les víctimes de l'insensatea, com plat a taula ve. Ell sabé elevar l'esperit dels que res tenien, ell procurà amijanar als qui guerrejaven, ell compartí penes i alegries, abaixant-se des de l'inteligència i la força de la fe, per a reblanir la superba tirania del poder, posant-se com humil espill que cedix en favor dels atres.

Ara, a lo manco apele a l'ètica: en qui viu en l'egoisme i el du al cadirot del poder, que guarde la memòria de lo que ahir i despusahir predicava i prometia, si el votàvem. I als demés , que pensen en sembrar, treballant; alenten la millora, millorant; demanen, oferint; adrecen, adreçant-se; desperten la cultura, procurant l'educació. I a tots pregue, valenciana acció.