Millares y Xàtiva: cara y cruz

La Asociación de Cronistas del Reino estuvo el sábado en Millares, y el domingo en Xàtiva, para celebrar una de sus asambleas bienales. Fue un seductor cara y cruz, un juego de vivos contrastes que yo recomendaría a los lectores -y desde luego a los políticos- para entender, a través de la experiencia, lo que son dos realidades valencianas radicalmente distintas.

Hablo de población -29.000 habitantes frente a apenas 350- y también de los 23'5 millones de presupuesto de la ciudad del Castell frente a los escasos 455.000 de la población que adora lo que queda de su Castellet. Pero hablo, sobre todo, de estilo de vida y de oportunidades, de alicientes y realidades, de pujanza, resignación y horizontes. Hablo desde luego de trabajo, a la vista de la triste estampa de la fábrica de pantalones Lois cerrada por extinción; y también de comunicaciones. Porque entre las dos poblaciones hay 35 kilómetros en línea recta pero hay que recorrer más del doble -setenta y seis- para llegar desde Xàtiva a Millares, «perdida» en lo más abrupto de la geografía valenciana, junto al cañón del Xúquer.

El tema central de las ponencias de la Asamblea de Cronistas fue el de los moriscos, su vida entre cristianos, su rebeldía y su resignación, la dolorosa expulsión de 1609. Y las dos comarcas resultaron ideales, también, para jugar al contraste de tiempos históricos; en este caso los musulmanes xatibíes ricos frente a los menos afortunados moros de las breñas del Caroig y la Muela, bautizados a empujones u obligados a embarcar sin poder vender ni llevar bienes.

Xàtiva sufrió lo suyo. O lo de todos. Pero su posición en el territorio, y el favor de la política, le han dado oportunidades de recuperación que supo aprovechar. Millares, en cambio, es uno de esos pueblos del interior que castigamos con un designio de olvido, como ocurre con los de Ademuz o la Serranía. Frente a una Xàtiva atractiva, de patrimonio cultural potente, una ciudad que no sabe ya cuántos palacios y ex conventos restaurar, Millares -«te me mueres de sencilla»- muestra a los viajeros la destartalada casa del barón, que va a hundirse el día menos deseado. Del fondo de la casona surge una voz lúgubre: «Una palabra de la Fundación Iberdrola bastaría para salvarme...»

Con todo, el testimonio más amargo lo escuché en boca del cronista de Millares, cuando relató que al principio de su carrera de maestro, en 1980, el pueblo tenía 180 niños correteando en los recreos «y ahora, al jubilarme, solo quedan siete alumnos». Dos de ellos han llegado hace unos meses, desde Benidorm, con una familiar que ha tomado la responsabilidad de que la tahona del pueblo, el Horno de Filiberto, no cierre sus puertas. Un llamamiento en las redes sociales y una pequeñísima ayuda municipal han hecho el milagro: Millares sigue comiendo su pan.

Algún día, ya lo verán, las autoridades se tomarán en serio eso de la demografía, la natalidad y la despoblación rural...