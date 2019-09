Hasta Millán-Astray

Hubo un tiempo en que la gente empezó a decir «no es tal cosa, es lo siguiente». También le dio al personal por lo de «sí o sí». Por no hablar del relato. Según Javier Pérez Andújar, cuando éramos libres relato era una forma pedante de decir cuento. Ahora es una forma pedante de parecer tonto. Desde hace un tiempo, la gente después de soltar algo remata con «Ahí lo dejo». Lo veías en Twitter, lo ves en políticos, en tertulianos. Como si acabaran de recitar 'El discurso del método'. Pero suena más a ahí te dejo la basura para que la bajes. Gonzalo Boye, abogado de los políticos catalanes huidos, lo utilizó de título para un libro ('Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso') después de haberlo usado en Twitter. Lo que más me ha sorprendido de 'Mientras dure la guerra', la película de Amenábar, es que Millán-Astray también lo dice. En las reuniones en Salamanca de la Junta Militar. No sé si eso lo contaría Kindelán, que es la única fuente.