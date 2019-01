La música entusiasma a Miguel el Federo, que sigue el compás con la cabeza o sus dedos tamborilean sobre cualquier superficie. A Miguel el Federo lo vi varias veces en los bares, sobre todo en Casa Casimiro y en El Recreo. Al saludar, como mi voz le era extraña, se volvía y yo notaba aquellos ojos tan abiertos y redondos que miraban sin ver. Un día me dijo: «Ya sé que anda por ahí hurgando. ¿Quiere tomar algo conmigo..? ¿Un café..., una coca-cola..?»

Tiene la cara ancha, las sienes abultadas, la nariz corta, y tiene unas manos gordezuelas que jamás se separan del bastón blanco. Necesitó decirme que había visto y que todo el mal le vino por tener el sarampión a los 30 años. «Se me metió en no sé qué nervio y empecé a perder vista, a perder vista. En Valencia y en Belmonte los oculistas confesaron que no se podía hacer nada, que poquito a poquito me quedaría ciego.»

Diez años estuvo en esa amarga espera. «No soy beato, soy católico. Si Dios me lo envía...»

En aquel tiempo se dedicaba a comprar y vender ganado, pero tuvo que dejarlo cuando todo se le hizo de noche; almacenó voces, croquis de calles, esquinas, plazuelas; lugares por los que camina tanteando con las manos y el bastón. Se hizo vendedor de iguales. De la delegación de Requena le enviaban los cupones para diez días, pero si un día no despachaba el papel, perdía dos mil pesetas. A las cinco de la madrugada salía de casa. «Y en la carretera, con mucho cuidado y confianza, levantaba el bastón a los coches, y siempre había alguno que lo llevaba al pueblo que le tocaba: a Zarra, Ayora, Teresa, Jarafuel, Cofrentes, Los Pedrones...

Él reza, él cumple. Lleva una medallita como un talismán que lo protege de los golpes y los accidentes. La medallita, un Cristo, la guarda en el bolsillo envuelta con un papel; y en cierta ocasión que el arzobispo visitó el pueblo, le mostró la medalla, el arzobispo la besó y sin que nadie lo viera le metió un billete en el bolsillo. «Me moriré lleno de agradecimiento. Los vecinos me tienen querencia; no estoy solo». Miguel el Federo tiene la luz dentro.