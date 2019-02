Miembros y miembras

El castellano, considerado el tercer idioma en el mundo con una riqueza léxica extraordinaria, es en ocasiones no apto para incompetentes e incompetentas. Aprovechemos para divertirnos mientras denunciamos las patadas y patados que le arrean a nuestra lengua. Los mismos y mismas que colocan el masculino y femenino en su alocución, han acabado con manuales que adoctrinan a los funcionarios a hablar en términos como: ministros y ministras, jóvenes y jóvenas, portavoces y portavozas. Los últimos y últimas en sumarse a este aleccionamiento han sido los responsables y responsablas del gobierno de Aragón, que pretenden que sus funcionarios y funcionarias hablen dentro del marco o la marca de lo que llaman lenguaje inclusivo. Llevamos medio artículo y ser inclusivo o inclusiva por lo pronto es bastante cansino o cansina. Según dicho manual no podrán decir niño o niña sino criatura o infante. Ahí lo llevas. ¿A quién se le ocurriría dotar de género a las palabras del castellano? Maldito latín. Es más, el plural masculino es el que indica el genérico y aquí es donde entra la madre y el padre del cordero o cordera. Queda patente que la comunicación es farragosa, cargante, inútil y resulta desesperante hablar 'inclusivamente'. Puede servir para visibilizar ciertos aspectos importantes femeninos pero hasta cierto punto. Creo que sobran las juezas, las concejalas y las abogadas cuando existe la profesión de juez, concejal o abogado. De igual manera que a esta columna le rodean artículos escritos por periodistas y no periodistos, aunque lo firme mi buen amigo Pablo Salazar.

El Ayuntamiento de Valencia no es ajeno a esta inclusión y a mediados del mes de enero puso en marcha a través de la Comisión de Igualdad, un glosario de términos y textos con carácter no sexista bajo la denominación 'Traballem amb un llenguatge igualitari i inclusiu'. Está en la web, es público y me recuerda cuando de pequeño ibas a clase, no te sabías la lección y ante la duda la mejor decisión era quedarse callado ante la posibilidad de un buen capón. La lista de palabras y palabros que hacen referencia para eliminar el género raya el ridículo. Por ejemplo para hacer referencia a los «hombres», la alternativa propuesta es la de «los hombres y las mujeres», «la humanidad» o «la sociedad». ¿Ejemplo práctico?: «Hoy ha venido al registro del Ayuntamiento parte de la humanidad que ha causado más cola de lo habitual». El manual es de traca y han dedicado horas de trabajo, sindicatos y responsables del gobierno municipal para llevar adelante este vocabulario igualitario y no sexista que deben poner en práctica el personal del Ayuntamiento de Valencia. Siempre dije que al final la culpa de toda esta tontería la tuvo Ibarretxe que no paraba con aquello de «los vascos y las vascas».