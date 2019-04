Miedo a la prensa

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha estrenado en campaña con un furibundo ataque a los medios de comunicación. En el otro extremo del tablero, Santiago Abascal, ha decidido no abrir la vox. Ni ruedas de prensa, ni entrevistas. Solo tuits, mítines y cervecitas en comandita con los suyos. Ambos hablan de conspiraciones de los medios con «los poderosos» para perjudicar a sus siglas. Están generando entre sus simpatizantes desconfianza de la prensa libre para mantenerlos abducidos con sus respectivas recetas populistas. Los chalecos amarillos en Francia se han distinguido por su aversión a los medios que critican su agresividad y populismo; queman quioscos de periódicos y han emprendido campañas de acoso y boicot a emisoras de televisión porque evidencian el primitivismo político de su acción en la calle. Para qué hablar de la guerra de Donald Trump contra periódicos y televisiones estadounidenses que no se someten a su 'pressing', su agenda y su relato. En las democracias consolidadas hasta ahora estaba vigente el pensamiento de Thomas Jefferson: «Prefiero una Prensa sin Gobierno que un Gobierno sin Prensa», pero a medida que los cimientos del sistema pierden solidez a manos del populismo y sus recetas de 'democracia' directa, se impone el relato de que la prensa crítica es un obstáculo para la emancipación popular y el asalto a las instituciones. Pero ya sabemos que la primera tarea que abordan los regímenes autoritarios (Rusia, Venezuela, Cuba) es cerrar la boca a los periodistas insumisos. Sin ningún tipo de pudor, Iglesias, habla ya de «presionar» a los medios informativos. En su primera entrevista de la reaparición se preguntaba ¿cómo se puede presionar a los medios? Y se contestaba: «Teniendo poder». Poder y presionar sobre la información para el populismo ya es un lenguaje corriente. Y eso lo plantea uno de los políticos más mimados por las televisiones. Lo que nos lleva a la conclusión de que su aspiración no es salir mucho en televisiones sino imponer a los medios su discurso y su relato. El populismo en ambos extremos coincide en la necesidad de domesticar a los medios para blindar su discurso basado en soluciones simples para sociedades con problemas complejos que necesitan inteligencia en lugar de recetas de charlatanes. Ahora los medios informativos tienen que hacer frente a una ofensiva que pasa por generalizar el fenómeno de las falsas noticias y generar desconfianza respecto de su libertad de acción al informar. Si logran que el público desconfíe de los profesionales de la información, a los populismos les será infinitamente más sencillo controlar la opinión de sus votantes. El populismo no quiere intermediarios entre sus líderes y sus votantes. Pretenden eliminar «el filtro» de los informadores para eludir la crítica y que su discurso llegue directamente en vena al público. ('Allo presidente'). Son nuevas formas de influencia y desinformación o control adaptadas a la era digital. Pero el franquismo agonizante ya acuñó aquello de «prensa canallesca» para denominar a los periodistas críticos.