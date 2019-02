Contra el miedo, imaginación

Mejor morir que volver a Libia» fueron las primeras palabras de uno de los supervivientes del reciente naufragio en el Mediterráneo, con más de 100 muertos. No se abandona de ese modo el país, la familia, el horizonte cercano y seguro, si no es por una tragedia, una angustia que lleva a la desesperación y da fuerzas para lanzarse a lo desconocido. Guerra, hambre, violencia, miseria, dolor. Un no futuro.

Solidaridad, cercanía, adhesión a su causa. Nos sentimos solidarios por la emotividad que suscita un niño separado de su padre en la frontera de Estados Unidos, al ver el recién nacido en la barcaza en medio del mar, cuando aparece el cadáver de un náufrago en una playa. Nos sentimos interpelados por esas imágenes pero luego viene el olvido... y aparece el miedo. Un miedo que fabrica razones sin razón y en un tono de insospechada dureza. Se sostiene que es inviable asumir esas responsabilidades, que es utópica la actitud de apertura, que incluso ¡es peligroso! Y frente al problema de los otros se responde: yo también los tengo. En el fondo -creo que todos lo sabemos o lo intuimos- se trata sobre todo de miedo. Miedo ante la inseguridad que puede provocar una sociedad abierta, que asume riesgos.

También nos asusta la pobreza que está generando nuestro propio sistema. Sí, tenemos dificultades, hay cuentas que no salen pero ¿de verdad no seríamos capaces de innovar estrategias para afrontar con sensatez y con justicia el desafío de la migración? Somos un país con casi un 38% de personas con nivel universitario, y contamos con instituciones sólidas y con un denso tejido asociativo que de forma desinteresada fomentan la participación, la convivencia, la integración social y el desarrollo personal. ¿De verdad no es posible un discurso más rico, unas acciones más imaginativas?

Me contaba una conocida estilista valenciana que pasó su infancia en Alemania, donde su madre trabajaba en casas como doméstica, que ella le acompañaba muchas veces y que en esos hogares solían darle de merendar. Hay mucha gente que acoge, que ayuda. En el mar, en el barrio, en su casa, en su empresa, desde su tienda. Pero cuanto mayor es el poder y la capacidad de acción, mayor es también la responsabilidad. Y en las proclamas, en los discursos, en los programas, en los planes de gobierno, habría que empezar por fomentar las ganas de amparar y proteger. Y a partir de ahí poner a trabajar la imaginación que, con el conocimiento, conviertan en posible lo que algunos ven inviable, ideal, utópico.

Es la historia -resultado del comportamiento, de las decisiones de los hombres- quien trae a tantos seres humanos a esta orilla. Cabe desviar la mirada, ignorar, devolver. O bien se puede comprender, hacerse cargo, reaccionar ante la necesidad, desarrollar modelos de inclusión... asumir riesgos. Falta imaginación, ingenio, creatividad. Falta ilusión. Podemos ser parte de los problemas o decidir ser parte de la solución, porque es muy posible que lo que uno no tenga lo aporte el otro.

Los reporteros con sus crónicas, los cámaras con sus imágenes, los voluntarios que se movilizan están siendo factores provocadores importantes para que se dé una reacción social. James Nachtwey, fotógrafo de guerra, doble ganador World Press Photo, proponía: «Los acontecimientos que he registrado no deberían olvidarse ni repetirse». Y añadía: «Ojalá tengamos posibilidad de ver cómo la razón se articula en medio del desastre».

Se trata de ser capaces de reaccionar eficazmente ante las tribulaciones de los demás, de superar la lógica del recibir y poseer, por la de del dar a quienes lo necesitan. Esto debería ser, en la búsqueda del bien común (de todos), un principio que -junto a la justicia- esté presente en el planteamiento de las leyes que ordenan la sociedad.