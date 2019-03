Miedo a Vox en el PP Igual que hace cuatro años sus entonces líderes no entendieron el auge de Ciudadanos, ahora desconocen las causas de la deserción CURRI VALENZUELA Martes, 26 marzo 2019, 08:04

La estrategia del PP a un mes de las elecciones generales lo está dejando medianamente claro: se trata de sembrar el miedo a un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas como consecuencia de la división del voto de centro derecha. Dicho de forma rotunda: que como el líder del PSOE consiga permanecer en La Moncloa la culpa va a ser de quienes han impedido que Pablo Casado ocupe su lugar por meter en las urnas papeletas a favor de Ciudadanos o Vox.

Sucede, sin embargo, que los votantes de Ciudadanos y, especialmente, los de Vox no están pensando hacer lo que van a hacer el 28 de abril para que a Sánchez le pase esto o lo otro: lo que quieren es castigar al PP.

Por múltiples razones, según los casos: porque siguen aflorando casos de corrupción de dirigentes populares, de otra época, sí, pero no tan lejana. Por la pasividad con la que Rajoy permitió que creciera y creciera, como una bola de nieve bajando por una pendiente, el desafío de los secesionistas catalanes; porque los hijos de unos, los mismos votantes cuando son jóvenes, consideran inadmisible, con toda la razón, la tasa de paro juvenil y los míseros salarios en este país; porque no se fían de la supuesta renovación, que más bien les parece maquillaje, de la cúpula del partido que hasta hace poco había aglutinado a todo el centro derecha; porque se han cansado de escuchar discursos políticamente correctos que les suenan a falsos. O por cualquier otra razón.

Por lo que se ve, los populares están tratando a Vox como si fuera una escisión del PP y a sus declarados votantes como ovejas descarriadas que tienen la obligación de arrepentirse de su propósito y volver al redil en el que podrá gobernar el líder que se merecen que les gobierne, aunque ellos no lo sepan.

Todo lo cual indica que no se han enterado de lo que les ocurre. Igual que hace cuatro años sus entonces líderes no entendieron el auge de Ciudadanos, ahora desconocen las causas de una deserción que puede alcanzar a veinte de cada cien de sus antiguos votantes.

No es posible que ese 10-15% -depende de la encuesta a la que uno haga caso- que quiere votar a Vox se haya vuelto de extrema derecha. Así que no hace falta que el PP se incline ideológicamente hacia ese lado. Tratar de demostrar que ama mas a la bandera o prohíbe más el aborto que los de Abascal no va a conseguir la victoria para los de Casado.

Si el PP no quiere bajar, como es probable que suceda, al numero de escaños de la época de Fraga tendría que ponerse ya a ofrecer medidas concretas y creíbles, usar las redes sociales con destreza, olvidarse de los mítines a la vieja ultranza sin mas utilidad que la satisfacción de sus dirigentes al sentirse aplaudidos por los suyos. Y, sobre todo, no apelar al miedo, sino a la ilusión.