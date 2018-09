Hoy es el último día que escribiré en esta columna. El motivo es público, puesto que el próximo día 7 acabará mi mandato como Presidente Diocesano de Juniors MD después de dos legislaturas al frente de este Movimiento, y, siendo consecuente con el cese de mi responsabilidad, no tendría sentido que continúe dirigiéndome a ustedes. Durante los últimos seis años han sido numerosos los proyectos, los retos y las actividades que hemos realizado para continuar manteniendo viva la llama que arde en los más de 2.500 educadores Juniors y en los cerca de 15.000 niños, adolescentes y jóvenes. Una tarea compleja dedicada absolutamente al voluntariado y al tiempo libre.

Una misión ante la cual debo dar gracias, desde lo más hondo de mi corazón, a cuantos han participado y contribuido, y lo hacen cada día de forma incansable, para que esto pueda llevarse a cabo.

Siempre he pensado que mi vida es testimonio de muy poco, comparado con muchas de las personas que he conocido durante estos años. No obstante, si algo tengo claro, y mis padres así me lo han inculcado y remarcado durante todos estos años, es que este tipo de experiencias son toda una escuela de vida que dejan huella, y que si asumía el reto, debía hacerlo con valentía y coraje sabiendo que las fuerzas nunca serían las mías, sino las que Dios me diera. ¿Quién me diría a mi que con 22 años asumiría dicha responsabilidad? Hoy, seis años después puedo mirar atrás y dar gracias por todos a cuantos he conocido, a todos con quienes he podido compartir este camino, y sobre todo a mi familia y mi mujer por ser tan pacientes.

Con estas palabras y dirigiéndome a aquellos jóvenes que puedan leerme, hago mías las palabras del Papa San Juan Pablo II al inicio de su pontificado «¡No tengáis miedo! Abrid, de par en par las puertas a Cristo». Sed valientes y aparcad los interrogantes sobre vuestra fe, sobre la Iglesia. Entrad en ella, de la forma que sea, a través de los movimientos que sea. Vuestra vida se verá multiplicada. Así ha sido la mía, así espero que continúe. Gracias por ello, gracias por todo y por tanto; simplemente, gracias.