Acabo de enterarme de que estoy por encima de la edad media de las valencianas que el INE sitúa en 44 años. O sea, que ¡estoy ya en el Renacimiento! Sabía que aproximarme a los 50 tendría sus ventajas. No es un discurso frívolo del #MeToo Oro sino la firme convicción de que cumplir años da una sabiduría y una visión de las cosas que no cambiaría por nada del mundo. Ni siquiera por dejar de tener algunas canas, llevar gafas de cerca o necesitar cierto calentamiento en las rodillas al levantarme del sofá. Envejezco, luego existo. La frase no es una tontería. Cuando alguna amiga se me queja de cumplir años se lo digo. Y mando un beso desde aquí a las que quedaron en el camino y en el recuerdo por siempre jóvenes.

Nosotras envejecemos más, dice el INE. Según sus datos la media de edad de los valencianos es de 41 años y de las valencianas, de 44. ¿Somos más rápidas que ellos? No. Llegamos muchas más a una edad avanzada, sencillamente.

El problema es que el mundo no está preparado para las mujeres adultas mayores. No es muy amable con las mujeres en general, como sabemos, pero si encima se hacen mayores, la cosa se multiplica. ¡Hasta para hacernos viejas nos lo ponen más difícil!

La mujer adulta mayor tiene que luchar no solo contra el prejuicio general sobre las féminas sino contra dos más: por un lado, el que las hace de menos por haber sido educadas en tiempos de la Sección Femenina, como si estuvieran poco preparadas, manipuladas e ideológicamente irresponsables. Por otro, el que las considera viejecitas vulnerables incapaces de desenvolverse por sí mismas. El primero ve a una octogenaria o nonagenaria en plena lucidez -y conozco a algunas- y las imagina brazo en alto recibiendo a las tropas franquistas en su entrada a Valencia. De ahí a pensar que son mujeres sin sesera, hay un paso. Pero precisamente porque vivieron una guerra, una posguerra, una dictadura y la vuelta a la libertad, tienen una capacidad de análisis y de distancia que no tiene precio. Algunas no dejan de hacer cursos de informática en la Universidad Popular, ir a clubes de lectura o aprender a pintar con témpera los retratos de los nietos. Fue tal el déficit de aprendizaje, de vivencias, de conocimientos y de experiencias que marcó su época que ahora buscan recuperar el tiempo perdido y llenan salas de conferencias y cines. Son curiosidad en estado puro. Otras, con más artrosis o menos fuerzas para combatirlo, optan por llenar las iglesias o mercados por la mañana y las cafeterías por las tardes. Salen, entran, van a su paso pero llevan su casa como siempre lo han hecho. Son autosuficientes hasta edades muy avanzadas. Pero nos empeñamos en verlas incapaces solo porque su ritmo es más lento que el nuestro. Necesitan recursos pero no que las hagan sentir inútiles por ello. No lo son. Ya quisieran muchos asesores del ministerio de Economía hacer el milagro de pasar el mes con apenas 600 euros.