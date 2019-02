Métete con una mujer

El Instituto de la Mujer investiga el tuit de Toni Albà en el que insinuaba que Arrimadas era puta (la mandaba a Ámsterdam, donde tendría sus derechos). Yo me preocuparía por el Instituto de la Mujer lo mismo que por una asociación de telespectadores o una de padres (la Ampa, tócate). Pero lo de la mujer, asunto reactivadísimo, es imparable. No hay otro tema. Métete con una. Y no hemos llegado al 8 de marzo. La última campaña de Manos Unidas tiene la foto de una mujer asiática con pintaza pero pobre. «Una de cada tres mujeres de hoy no es como te la imaginas», escriben en el cartel. Pues claro. Sólo falta que algunas occidentales se enteren de lo bien que viven con respecto a otras (pobres o ricas). Claro que Manos Unidas nació en 1960 de las mujeres de Acción Católica y para hacer frente al hambre en el mundo, pero toda la vida han vendido más los niños barrigones y con moscas. Hoy llamas más la atención con una mujer. O con un perro.