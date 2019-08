Mestalla no perdona

La presencia de Peter Lim en el accionariado del Valencia CF SAD está salpicada de acciones que marcan la falta de respeto de este singapurense en nuestro club. Ya desde el primer momento en que los del Power y los del Point abrieron las puertas de Troya para meter a su caballo ganador, el hijo del pescador faltó continuamente el respeto de los valencianistas y del valencianismo. Eso sí, con la condescendencia histórica de nuestra inexistente sociedad civil, clase política y algunos personajes colaterales del Valencia CF que venden su alma por unas entradas, una subvención como limosna o unas oficinas sin licencia municipal.

Vale la pena recordar los grandes hitos de Lim en el Valencia CF. Empecemos la historia desde el presente hasta su llegada. Al revés, como a él le gusta hacer todo, aunque todo su modus operandi tenga un mismo eje conductor: la tienda de Mendes.

Lim se carga a Mateu Alemany (y de paso a Longoria, actor secundario en todo esto) de forma fulminante o retirándole el oxígeno poco a poco. Pobre Mateu, que al igual que Salvo, pensó que el apoyo social iba a conseguir que Lim (y Mendes) dejarán su juguetito para que ellos lo gestionaran. Los dos olvidaron que la empresa es de Peter y Jorge, y que el Valencia CF es una más de las empresas que el asiático tiene a su disposición, en una época en la que los números rojos se comen las finanzas del emporio Lim.

Y llega Mateu y quiere mandar por primera vez en el club. No lo ha hecho en dos años y creía que lo iba a conseguir ahora. El que llevaba en su tarjeta de visita el cargo de director general del club, nunca ha dirigido el mismo. La parte económica la llevaba el Kim Koh, el que mejor come las gambas enValencia. La parte deportiva siempre la ha llevado Jorge Mendes (con Alemany y Longoria de palmeros, y Marcelino y su representante colocando a casi 30 personas en la ciudad deportiva); y la parte social, no la lleva nadie, ya que a Lim el valencianismo se la trae al pairo (enfrentando a sectores de la afición, mientras el entorno aplaudía el espectáculo).

Mateu lo siento por ti, aunque lo único que has hecho es cuidar tu imagen pública. Todo lo malo que pasaba en el Valencia CF era culpa de Anil y todo lo bueno responsabilidad tuya. Pero cuando uno admite estar con voz pero sin voto, sabe lo que firma. Cuando el chofer quiere ir en el asiento trasero del coche, debe pedir permiso al dueño, y a ti parece que no te lo han dado. Y después vendrá la salida de Marcelino, que siempre ha defendido más sus intereses que los del club en el que trabaja. Ya le pasó en Villarreal o Sevilla. Y ahora aquí. Siempre con el mismo resultado.

Cabe recordar que Peter Lim fue a la final de Sevilla, ganamos la Copa y la celebró con Beckham y no con sus aficionados. Cabe recordar que esa Copa se ganó porque Mestalla exigió a Matéu y Marcelino que rectificarán y que fueran ambiciosos. Los dos habían dicho que iban a jugar el torneo con los chavales y que no les interesaba la Copa del Rey. Así que tampoco vengan ahora de salvadores de la patria. Cabe recordar que el Valencia CF ha movido más de 700 millones en ventas y compras de jugadores, casi todas ellas de la factoría Mendes o aledaños. Y no he visto a Alemany poner el grito en el cielo. Cabe recordar que Lim ha silenciado la grada de animación de Mestalla, y no he visto al pequeño accionista o a las peñas decir nada. Cabe recordar que hemos celebrado el Centenario... gracias a Fernando Giner y a los medios de comunicación, y el director general no ha dicho nada. Cabe recordar que las promesas se las llevó el viento: el estadio sigue parado, las parcelas siguen sin venderse (lo de la cooperativa no se lo creen los bancos), el Valencia CF debe más que antes y ahora se celebra un cuarto puesto con el cuarto presupuesto como si hubiéramos ganado la Champions. Pero aquí ha prevalecido el silencio de los corderos.

Y también vale la pena recordar que la verdadera voz de su amo, Anil, el presidente, ya dijo después de ganada la Copa del Rey que este verano iban a producirse muchas compras y ventas de jugadores (que para eso han venido) y ahora van Mateu y Marcelino y quieren hacer ellos la lista y negociar ellos los precios brutos y netos. Wow, cuanta ingenuidad hay en el mundo. Estamos de nuevo ante otro Amadeo, con el que comenzó esta penosa historia, pero con un Lim más arruinado que cuando llegó. Y en el banco lo saben...

Por todo ello no me da ninguna pena la situación del ex director general, ya que nunca ejerció como tal, ni denunció lo que veía. Pero sí que me da mucha pena lo que pasa en el club y lo que puede pasar en el futuro próximo. Ha llegado el momento de unir fuerzas, de pedir, de exigir a Lim que venda sus acciones y que se vaya. Aún estamos a tiempo. Si no lo hace lloraremos como valencianistas lo que no supimos defender como hombres.