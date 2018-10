MESTALLA (LA ACEQUIA)

La ausencia de Liga invita a escribir de menudencias. El fútbol son los debates sobre el retorno de Alcácer, sí, no o depende. La columna estiraría en cuatrocientas palabras ese tema inesperado. Por eso vuelvo una vez más a la memoria de Mestalla. El viernes José Domínguez colgó en una aplicación una foto aérea de Mestalla de los años 60. Rafa Lahuerta identifica Los Checas, junto al Colegio de El Pilar. Yo, como siempre, me detengo en el breve curso de la acequia de Mestalla que se ve a la altura de la actual calle de Joan Reglá. Son apenas veinte metros que aparecen y desaparecen. Como la playa que se ocultaba debajo de los adoquines en el Barrio Latino, en el París de mayo de 1968, debajo del césped está la acequia de Mestalla. Quizá una persona memoriosa, con un oído atento y amoroso, sería capaz de escuchar fluir el agua. De pequeño no me gustaba que se cubriera el curso del agua. Ni siquiera la acequia de la huerta que pasaba por delante de mi Colegio de los Salesianos de la Avenida de la Plata a la que se arrojó más de una mochila. Se cubrió, como se cubren las cosas, como si tapándolas dejaran de existir. Creemos que el olvido hace desaparecer la realidad. Pero el dolor, las acequias, las heridas, las risas, la humedad y el recuerdo de lo que fue la tierra está presente, por muchas capas de hormigón y de asfalto que se acumulen. De adolescente, evocaba mi capacidad para cometer tres actos heroicos. El primero, colarme una mañana de domingo y cambiar las banderas del campo y la clasificación. El segundo, ocultar una radial para llevarme uno de los escudos metálicos de la tribuna. La tercera, inventar algún tipo de dispositivo que delimitara el recorrido de las acequias por las calles, y que mediante señales en el asfalto, uno pudiera seguir trayectos, curvas y recodos, hasta llegar a una acequia de Mestalla descubierta. Estos días veo documentales sobre la recuperación histórica del curso de un río desaparecido en París, la Bièvre, un afluente del Sena, cubierto en 1912. Un río fantasma. Mestalla es Mestalla, un nombre propio, que no se escoge de un catálogo. Tiene la grandeza de la modestia, esa que no olvida de donde uno es. Si yo mandara algo obligaría a hacer una cartografía alternativa de nuestras calles desde las acequias que ya no vemos a las viejas sendas y caminos que ya no distinguimos. El fútbol forma parte de esas cosas que como en el poema de Carlos Marzal, 'Los restos del naufragio', «parecían preservarnos, habitarnos el mundo que habitábamos». Esa postal es otro resto del naufragio, y el año del Centenario, el momento justo para preservar el sonido de la acequia de Mestalla. Que nadie mire raro si algún día me ven agachado en la calle Joan Reglá, con el oído pegado al asfalto. Debajo de los adoquines está Mestalla.