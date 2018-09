Solo hay un Mestalla, solo hubo un Mestalla. El de siempre, el que dentro de cuatro años cumplirá un siglo. Y ese Mestalla viejo y renovado, querido y tan bien situado en la ciudad, hoy vuelve a la gran fiesta de la Champions. Después de varios años de silencio internacional, y de aquel infortunio por el gol que marcó el Sevilla hace años, en el último minuto (aunque el gol se veía venir) y que apartó al Valencia de volver a jugar una final europea. Se estuvo muy cerca, no siempre se ha valorado bien aquella temporada meritoria, con Llorente y Pizzi como responsables. La única del club que se pareció a la de los grandes momentos del comienzo del milenio.

Mestalla el único. Pero luego, disparatadamente, hay otro. El que no existe. Pero que existe mucho a la vista, el descomunal coliseo que lleva casi diez años trabajando su ruina en la avenida de las Cortes Valencianas. Por eso, paradójicamente, el Mestalla viejo es el nuevo. El que cuenta. El que guarda la historia de un club que está a punto de cumplir un siglo de vida. Algo que el Levante ya celebró va para diez años. Un Levante que lo celebró, además, de un modo muy original y memorioso: publicando una colección de libros, casi todos de historia del club azulgrana, sin olvidar la literatura.

Mestalla vuelve hoy a la alegría y lo hace con un partido sensacional. Nada menos que frente a la Juventus del crematístico y excepcional delantero que es Cristiano Ronaldo, el jugador que abandonó el Real Madrid porque su presidente no quiso pagarle la deuda con Hacienda. Cristiano de blanquinegro turinés en el estadio blanquinegro. Una cosa buena que hizo Paco Roig fue que el Valencia no se vistiera como el Real Madrid, que volviera a sus orígenes indumentarios, que también son meritorios y épicos. Porque el Valencia, y llevamos doce años olvidándolo debido a la última trayectoria del equipo, es un club grande, que hasta hace poco estuvo entre los diez mejores de Europa. Por historia internacional. Lo que no es poco. Clasificación en la que marca lo suyo las dos finales consecutivas de la Champions, algo que hoy se antoja casi de ficción. Pero que fue verdad. Como también lo fue que la segunda final se pudo ganar.

Vuelve el Mestalla de las ilusiones. Hoy habrá fútbol, emoción, masas de aficionados, viajeros piamonteses en la grada, ojalá que también victoria, vino y rosas. Y mientras la luz ilumina el viejo estadio resistente, a unos tres kilómetros al noroeste un enorme cráter que es un bárbaro testimonio de los tiempos locos y delictivos de la burbuja inmobiliaria, estará vacío, viejo, raro, roto, absurdo y bajo la amenaza de la piqueta cruel como destino. Y como ejemplo descomunal de la locura colectiva del cemento que, corrupciones aparte, asoló esta ciudad y esta región en pasados años.

Que gane el Valencia. Aunque marque Cristiano. No será fácil pero se puede.