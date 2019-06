Merkel contra los muros

Salvo sorpresa de última hora en el reparto de puestos en Bruselas, la canciller alemana ha comenzado su despedida de la política. No obstante, dos tercios de sus conciudadanos se siguen fiando de su figura protectora y le piden que siga como jefa de gobierno hasta 2021, cuando finaliza su cuarto mandato. Pero Angela Merkel aspira sobre todo a dejar instalada en el poder a su sucesora y discípula, Annegrett Kramp-Karrenbauer (conocida como AKK) y no necesita alargar su tiempo en escena.

Su vanidad está suficientemente colmada tras el largo viaje que le ha llevado de ser una joven científica en Alemania del Este a convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Hace unos días Merkel visitó la Universidad de Harvard, donde recibió un doctorado honoris causa y pronunció un emocionante discurso de graduación. Por una vez dejó de lado su habitual cautela y aportó su consejo sobre algunos grandes asuntos que serán críticos para el futuro europeo y global. Se escuchó la voz de la líder del mundo libre, que reflexionaba con más apasionamiento del que normalmente despliega en Berlín o en Bruselas. La canciller emuló el 'Yes we can' de Barack Obama y narró su experiencia personal de superación, tras los 35 años que pasó bajo la dictadura comunista en Alemania del Este.

Fue la inesperada caída del Muro lo que le permitió cambiar su vida, una experiencia que le enseñó a dejarse sorprender por aquello que de repente es posible. Aprendió a desarrollar una actitud de buscar y aceptar las puertas que se abren en la vida. En su caso, la oportunidad vino con el salto a la política, cuando una nueva Alemania echaba a andar. Lo importante, insistía Merkel, es trabajar para echar abajo los muros causados por la ignorancia y la estrechez de miras. En la explanada de Harvard Yard, la canciller hablaba a un público entregado, en su gran mayoría muy críticos con Donald Trump.

Pero la alemana evitó el ataque personal y se mantuvo en la altura de los principios. Insistió, en clara alusión al magnate neoyorquino, que la relación transatlántica descansa en una comunidad de valores, basada en la democracia y los derechos fundamentales, en clara alusión al desprecio que siente el presidente Trump por la cultura constitucional. Fueron especialmente lúcidas las preguntas de Merkel sobre cómo utilizamos la tecnología digital, en una era dominada por la impaciencia y por el deseo de gratificación inmediata. ¿Fijamos nosotros las reglas a la tecnología o es ésta la que nos dicta cómo actuar? Merkel reclamó que nos diésemos tiempo para deliberar y decidir sobre cómo garantizar la protección de la dignidad humana en relación con la tecnología. Hablaba la líder occidental que mejor conoce las posibilidades de la revolución digital, una científica metida a política que trata de tú a tú con los expertos de disciplinas muy distintas.