El rey sin mérito Ignorar lo aportado por don Juan Carlos desde la atalaya moral en la que se sitúa quien se siente un ser puro es un ejercicio de soberbia Mª JOSÉ POU AMÉRIGO Lunes, 3 junio 2019, 08:13

En un programa de televisión de cuyo nombre no quiero acordarme, hablaban de la decisión del rey emérito de dejar su tarea de representación. Con ese motivo, se lanzaban a la calle a preguntar qué opinaba la gente. Y lo sorprendente no era que hablaran bien o mal del rey, pues cada cual puede tener su opinión. Lo que llamaba la atención era la forma que tenían algunos jóvenes, muy jóvenes, de referirse a don Juan Carlos. Hablaban a cámara, dirigiéndose a él, como si fuera un «pequeño Nicolás» cualquiera, sin mérito alguno, intentando hacerse un hueco de listillo vividor en el panorama español. Algunos de los que contestaban habían nacido mucho después del 23-F y jamás habrán visto un muerto de ETA en la portada de un periódico. Es posible que no hubieran oído contar historias de la guerra y la posguerra en casa, solo en conversaciones de barbilampiños, pontificando sobre el franquismo, el papel de la izquierda y las herencias de todo aquello como si hubieran estado allí. Como si conocieran lo que es usar papel higiénico del elefante rojo o mojar migas de pan en el café con leche cuando en casa no había para galletas. Ellos, que crecieron comiendo cereales azucarados mientras miraban dibujos en teles de plasma.

Son los que hablan con absoluta frivolidad, desconocimiento y caricaturas estereotipadas, de una España que pasó del retraso histórico al club selecto de Europa; que abandonó cifras de analfabetismo y pobreza para alcanzar educación universal e hipotecas para todos; que supo pasar de una prensa única, una escuela única y un único pensar a la libertad de expresión, de educación y de pensamiento con entusiasmo, respeto y respiro. Esa España que ellos no conocieron fue la que heredó Juan Carlos I y heredamos todos. Fue la que transformó el rey y transformamos todos. Y seguimos construyendo, junto a su hijo. Tumbar todo lo realizado desautorizando a una pieza esencial del engranaje por sus errores es injusto no solo para él sino para quienes lo acompañaron en unos años muy difíciles, donde el ejército amagaba con levantarse, los extremos provocaban para que ocurriese y la mayor parte de los españoles contenían la respiración en nombre del «Nunca mais» más sentido que jamás se ha dicho en este país.

Entiendo el desafecto, el disgusto y la defensa de un forma distinta de construir España pero ignorar lo aportado por el rey desde la atalaya moral en la que se sitúa quien se siente un ser puro, que nunca ha ocultado un sueldo en negro, ni ha dejado de poner el ticket de la O.R.A. ni se ha saltado un semáforo en rojo o ha mirado el móvil al volante, es un ejercicio de soberbia. Una de las ventajas de la edad es la comprensión del fallo ajeno. No significa dejar de exigir responsabilidades cuando es preciso pero sí asumir los límites de la naturaleza humana. El tiempo nos enseña, quizás, porque nos da margen a los demás para cometer también muchos fallos.