Los que merecen Prefiero leer las crónicas sobre los debates de un periódico de fiar que constatar personalmente la mediocridad de nuestros políticos Mª JOSÉ POU AMÉRIGO Miércoles, 24 abril 2019, 07:49

En los últimos años nos han hecho responsables a los ciudadanos de todos los males: la crisis era culpa nuestra por endeudarnos por encima de nuestras posibilidades; la corrupción, por votar a nuestros partidos preferidos aunque tuvieran más agujeros que un queso emmental y el cambio climático, por empeñarnos en ir en coche pudiendo pedalear hasta el infinito y más allá. Es cierto que todos tenemos responsabilidad en lo sucedido por querer disfrutar de una vida de ricos sin serlo; por mirar hacia otro lado ante el corrupto como si el dinero sisado no fuera de nadie, o por no tomar conciencia del impacto que cada comportamiento individual tiene en la atmósfera. Sin embargo, entre la codicia de Lehman Brothers y la de un pequeño inversor hay un abismo; como lo hay entre el corrupto y el ciudadano que se fía más de un chorizo oficial que de los Robin Hood que terminan robando para dárselo a los amigos, pobres, pero amigos; y entre el humo de un coche y una central térmica de carbón.

Con la política pasa lo mismo. Me rebelo cada vez que alguien alega que tenemos los políticos que nos merecemos. Y lo hago porque no es cierto. Y porque permitirlos y merecerlos no son sinónimos. Estos días me he negado a ver los debates electorales. Sé que debía haberlos visto para poder comentarlos aquí pero dudo que nada de lo sucedido en ellos hubiese cambiado mi percepción de los candidatos (y aquí no hace falta el repetitivo «y candidatas» porque no las hay. Ahí duele). Aguantar el show no hubiera cambiado mi opinión de ellos ni de las propuestas increíbles (literalmente) ni de los trucos o estrategias de estos días. A estas alturas ni siquiera mi indecisión depende de la campaña. En realidad nunca ha dependido de ella. Precisamente por eso no la sigo, porque no quiero que influya ni un milímetro en mi opción final. Sea la que sea, quisiera que no fuera fruto de una maquinación en un despacho.

Al final, prefiero leer las crónicas sobre los debates de un periódico de fiar que constatar personal y directamente la mediocridad de nuestros políticos. Porque son mucho más mediocres que la sociedad a la que pertenecen y se supone que representan. Por eso no acepto que los merezcamos. No merecemos una clase política tan poco cultivada, tan poco brillante y con tan poco sentido de servicio, de Estado y de futuro. Cuando veo a médicas, jueces, enfermeros, ingenieras, profesores o físicas de tan alto nivel en nuestro país me pregunto quiénes son esos españoles y españolas que merecen políticos tan flojos. No son ellos ni ellas, ni las funcionarias ni los amos de casa ni los albañiles ni las conductoras de autobús quienes los merecen. La mayoría aporta su esfuerzo cotidiano, todo aquel del que es capaz, para que su vida y la de su entorno mejore. Y nuestros políticos rara vez están a la altura. Quizás ellos sí tengan los votantes que se merecen. Ojalá se lo hagamos saber el domingo.