Lo primer que he de dir és que no vaig vore el programa de la discòrdia. Sí, ya saben: el 'Masterchef' d'esta semana que s'ha rodat en un restaurant de Valéncia. El jurat estigué compost per persones de la terra (trenta fallers), puix estes eixides del programa se conceben, d'alguna manera, com un homenage a les costums i tradicions del territori que acull la gravació. Fins ahí, mel. Pero curiosament, al contrari de lo que pareix ser norma en estos casos, no es preparà un menú que cantara les excelències gastronòmiques d'ací, sino les d'un atre territori veí que, casualment, no era ni Aragó ni Castella ni Múrcia, sino, ¡ai!, Catalunya. Un menú compost per canelons, abadejo en samfaina i crema catalana que degué ser de lo més abellidor, pero que no pareix que s'avinga massa en les acendrades tradicions gastronòmiques regnícoles. Lo pijor del cas sembla que fon (perque, insistim, u parla per lo que ha llegit o li han contat) que els responsables del programa presentaren tan exquisites viandes com pròpies de la cuina local, que els jurats devien haver menjat «centenars de voltes» i, per tant, devien conéixer suficientment be com per a valorar en rectitut la calitat dels guisos dels concursants.

En fi. Un menú català per a fallers en Valéncia. Argument digne d'una película de destrellatat humor patri, d'eixes que ara s'estilen tant, que nos faria baquejar de riure si no fora perque plou, i molt, sobre banyat, des d'aquell 'Hora 15', programa cultural que s'emetia en TVE en 1978, en el que es calificà a Ausias March com «el más importante poeta catalán medieval» i que despertà les ires de molts valencians. Mes que en aquella época l'indignació es canalisara per cridades telefòniques i cartes al director en lloc de Twitter i Facebook.

U, com tantes coses en la vida, ya no sap si estes coses passen per motius inteligents (ya saben: la famosa estratègia publicitària del «que parlen molt de tu, encara que siga malament»), per toscs motius conspiratius que en este cas tindrien que vore en la més que manida (pero no per això manco real) fulla de ruta del catalanisme expansioniste, o més be per una insoportable estultícia per part dels responsables del programa, influenciada per eixa image distorsionada de Valéncia que, generosament regada en millons d'euros per la Generalitat catalana durant décades i acceptada ací com si plogueren chufes, no és ya que presente la llengua valenciana com un dialecte rural del català, sino a Valéncia com un territori català, i catalans qualsevol aspecte de les tradicions, les festes, la lliteratura, la geografia... o la gastronomia; fins al punt que no és gens infreqüent que periòdicament se presente en revistes o guies turístiques internacionals a la nostra ciutat com «the Catalan city of Valencia». Com diu el proverbi vasc: «izena duena, da»: lo que té nom, existix... fins que nos el facen oblidar.