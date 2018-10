Mentirosos i ridículs

La portaveu socialista de l'Ajuntament de Valéncia, Sandra Gómez, en un alarde de ceguera total afirmà en l'últim ple que Valéncia «hui està millor que fa tres anys». Sra. Gómez, ixca al carrer i ho vorà: els carrers estan més bruts, les promeses del Cabanyal incomplides, el trànsit en la ciutat és desastrós... i vostés no donen solució a les queixes dels veïns. Vosté ha tildat de ridícul quan els acusen de que estan al servici del pancatalanisme. Potser siga vosté la que fa el ridícul quan s'encabota en no vore la realitat, ya que el govern municipal està donant diners per a divulgar-lo. El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, denuncià que vostés estan convertint Valéncia en sèu de la república pancatalanista, mentres a les entitats valencianistes les ignoren.

La Real Senyera n'hi ha que honrar-la com se mereix, respectant-la pel significat que transmet. La valenciania no sols és dur-la en el 9 d'Octubre, se demostra defenent la nostra història, cultura, llengua i tradicions, i també ajudant a les entitats que sempre han estat i estan treballant per al poble valencià.

I qué dir del Sr. Fuset, que tingué el cinisme de dir-li al portaveu de Ciutadans que es comportava com un predicador que alertava d'una invasió pancatalanista que anava a cremar la ciutat. Si la ciutat no es crema serà perque els valencians no ho permetrem, pero vostés estan financiant al catalanisme i per tant participant d'esta invasió, estenent la mentira i sembrant l'odi entre els valencians, mentres silencien la veu del poble que reclama la seua identitat. Sr. Fuset, ni Valéncia ni Roma pagarà mai als traïdors. Deprenguen del nou President de la Diputació, Antoni Gaspar, un home del poble que vol treballar al servici de tots els ciutadans sense importar-li la seua condició politica ni les creències individuals.