Mentires del catalanisme

El passat dimarts escoltàrem en Lo Rat Penat una taula redona sobre 'La llengua valenciana en el s.XXI'. La conferència de la Dra. Josefa Villanueva, filòloga per l'Universitat de París, va ser extraordinària. Els atres dos ponents, també filòlecs, foren el Dr. Voro López i el Dr. Lluís Fornés. Els tres demostraren la singularitat de la llengua valenciana i la seua diferència d'unes atres llengües i senyalaren les mentires que propagaven els catalanistes per a que s'acceptara el català com a llengua hegemònica.

La mentira mil vegades repetida i acceptada pels necis de la AVL se basava en substituir el llemosí de Llombart per la llengua catalana, volent convertir les demés llengües (valencià, mallorquí i provençal) en dialectes de la primera; sent la realitat que la llengua valenciana era una llengua culta abans que el català, que mai ha tingut un Sigle d'Or com el valencià.

Pero la mentira i la traïció anaven més allà. Els catalans, partint de la seua falsa supremacia, volien l'unitat cultural. Segons ells, tots els països que eren de parla catalana, pertanyien a la mateixa cultura, fent aixina desaparéixer la cultura valenciana reduïnt-la a un component més de la catalana.

I com a resultat d'estes mentires, s'arribà a lo que interessava a la burguesia catalana: l'existència d'un sols credo polític en els països que parlaven la llengua catalana. Aixina naixien els fantasmagòrics països catalans: Catalunya, Valéncia, Balears i el Rosselló, configurats com a una entitat política que demandava la seua independència.

Mils de traïcions han acompanyat ad esta gran mentira que hui queda denunciada en l'Universitat Francesa perque la tesis doctoral de la Dra. Villanueva ha denunciat en senyes irrebatibles esta gran farsa dels catalans i la gran traïció dels valencians pancatalanistes venuts a l'or.