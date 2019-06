El presidente de la República Francesa ha dejado a Rivera como un soberano mentiroso. Va monsieur Macron y dice que no ha felicitado a nuestro socioliberal por los pactos municipales de Ciudadanos con otros partidos, entre ellos Vox, sacándole los colores públicamente al desmentir al líder naranja. Se ve que ha molestado tanto la frasecita de Rivera que el Elíseo ha llegado a hacer una nota hablando de que la felicitación de marras es una «información errónea». Alguien mal pensado podría suponer que, de no existir tal desmentido, no hubiera sido muy agradable el encuentro de ayer con Pedro Sánchez en Bruselas en estas reuniones que están teniendo para el reparto de poder comunitario. Indudablemente, uno de los dos, Rivera o Macron, miente.

En los últimos años muchas han sido las posverdades o los «hechos alternativos», que diría Trump, aflorados alrededor de nuestros políticos. Las mentiras tendrán las piernas cortas, pero son agradecidas muletas para infinidad de ellos. Otras veces son estratagemas y en ocasiones, la otra cara de una verdad que conviene ocultar o remedios a certezas embarazosas. Tal fue el caso de aquel otro desmentido de Borrell que en una triple banda antológica se desdecía de lo que era una verdad innegable, pero incómoda. Porque el jefe de nuestra diplomacia cometió el error de revelar que en una conversación privada Trump le propuso que España elevara un muro en el Sáhara para combatir la inmigración. Dos días más tarde el mismo ministro desmentía su propia afirmación después de hacerlo la Casa Blanca, que vio cómo numerosas televisiones estadounidenses se burlaban de su presidente.

Afortunadamente, no son mentiras graves, como las que llevaron al Brexit, o criminales, como la de las armas de destrucción masiva o la que retrasó la evacuación tras la catástrofe de Chernóbil.