RED DE MENTIRAS

Llámelo mentira. No se corte. Conviene prescindir del maquillaje, la cosmética y el eufemismo. Detesto ese 'fake news' tan empleado por los lechuguinos amantes de la última moda. Me desespera la cursilería que mana del repipi 'posverdad'. En estos tiempos de envoltorios satinados y comida caramelizada parece que emplear términos así concede lustre al que los escupe desde el insoportable tono engolado. Llámelo mentira, trola, en fin. Los grandes expendedores de mentiras son, sin duda, los políticos. Prometen sin recato el paraíso a cambio de nuestro voto pero luego, una vez conquistada la cima, nunca nos rescatan de la infernal realidad. Memorable aquella confesión del viejo y cuco profesor Tierno Galván: «Las promesas electorales se pronuncian para incumplirlas». Y se quedó tan pancho y continúan jugando con la ingenuidad del personal. Por eso, no deja de ser curioso el mosqueo del gobierno con los medios de comunicación. Se supone que mentimos, que abusamos de las 'fake news' y de la posverdad. Hombre, unos más que otros, pero, en cualquier caso, que el colectivo que ha elevado a categoría la trola chusca se permita dar lecciones al prójimo sorprende. «Si gano la moción de censura convocaré elecciones». Mintió. «No conozco a Villarejo». Mintió. «No he montado la empresa patrimonial para escamotear impuestos». Otra mentira cósmica. Que en tan poco tiempo se hayan instalado tanto en el terreno de las lenguas bifurcadas, como calificaban los indios de las novelas de Karl May al trolero hombre blanco, es de récord. Que desde esas mismas filas exijan, componiendo aire de escándalo, pureza y verdad absoluta al paisanaje nos sume en la perplejidad. Libertad de expresión sí, siempre y cuando piensen como yo. Esta sí es la única verdad que colma de satisfacción a los politicastros que soportamos.