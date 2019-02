La mente de los justos Más dura será la caída Seguro que el simpatizante de un partido ve mucho peor la corrupción del partido rival que la del propio VICENTE GARRIDO Viernes, 1 febrero 2019, 07:55

Hace unos días la estrella de la Juventus, Ronaldo, compareció ante el juez, después de llegar a un acuerdo por el que se libra de entrar en la cárcel por el delito que finalmente ha reconocido «por consejo de sus asesores», cifrado en un fraude a Hacienda de 5,7 millones de euros, si bien este deberá pagar casi 19 millones entre intereses y multas. La condena de prisión es de 23 meses, por lo que, al no ser reincidente, no deberá ingresar en prisión. Antes de Ronaldo pasó por circunstancias similares Messi, y Xavi Alonso ha de enfrentarse a un juicio (ya que no ha llegado a un acuerdo) por idénticos motivos en fechas próximas.

El asunto es que Ronaldo llegó sonriendo, sin ningún síntoma de verse apabullado o avergonzado de la situación. Tiene buenas razones para ello. Al igual que otras estrellas del deporte, se sabe en posesión del amor incondicional de la gente, tanto de sus nuevos fans de la Juve como de todos sus conciudadanos, por eso no se le va a privar de ninguna de sus condecoraciones de 'portugués ilustre' que le han concedido diversas instituciones de su país. Una condena de prisión, aunque suspendida, no es motivo para ello, a pesar de que algunas de esas distinciones exigen un comportamiento moral intachable. Ronaldo es un símbolo de Portugal, y eso es un argumento superior a una condena penal.

Para entender por qué un portugués o un seguidor del Barcelona no da importancia a tales condenas viene al pelo un libro recientemente publicado en castellano que tuve la oportunidad de leer hace algunos años: 'La mente de los justos', del psicólogo Jonathan Haidt. En él se nos explica que la gente, por encima de todo, busca identificarse con un grupo y batir o dominar a grupos rivales, ya sea en el ámbito de la política, de la religión o de otras esferas de competencia. Todo ello hace que nuestras actitudes sean muy difíciles de modificar, como alguna vez he señalado en esta columna. Hay poderosas razones evolutivas detrás de esto: el ser humano prosperó en el último millón de años (la civilización es solo ayer en nuestra historia de homo sapiens) porque comprendió que solo una tribu comprometida podía luchar con éxito frente a tribus rivales y los azares de una vida con amenazas constantes.

Así pues, si admiramos a Ronaldo le quitaremos importancia a este 'pecadillo', mientras que si es nuestro odiado jefe el que ha defraudado merecerá por nuestra parte una reprobación mayor. Hay, obviamente, otra razón, fruto de nuestra cultura latina: los defraudadores no son delincuentes reales, como hasta hace muy poco no lo eran los políticos corruptos. Esto último, por fortuna, está cambiando porque hemos sufrido una auténtica epidemia que nos ha llevado casi a la lona, pero seguro que el simpatizante de un partido ve mucho peor la corrupción del partido rival que la del propio. Es la naturaleza humana.