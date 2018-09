MENOS VAR Y MÁS VER

Estamos a miércoles y todavía no se me ha pasado el disgusto del pasado domingo en Villarreal. Allí que me fui con toda la ilusión del mundo convencida que nos traeríamos la victoria y que sería el punto de inflexión para iniciar la 're-amuntada'. Y me volví con la misma sensación de desazón que llevo a cuestas desde principios de temporada. Estamos tan mal que hasta un empate en El Madrigal nos sabe a poco. Pero yo sigo teniendo fe en este equipo y sé que la victoria, no pluralizo porque con una me conformo, llegará y, hoy puede ser el día contra el Celta. No seré yo quien justifique la mala racha del equipo pero es de recibo comentar la jugada de la expulsión de Dani Parejo. Boquiabiertos nos quedamos los que allí estábamos cuando el árbitro mostró la tarjeta roja al capitán. Todavía no sé si lo consultó con el VAR o no le hizo falta. Lo que sí sé es que fue a todas luces injusta y desproporcionada. La entrada fue dura, sí, pero como lo fue la de Mario Gaspar a Coquelin. Y esta no mereció el mismo castigo. Si la entrada de Parejo la consultó con el VAR, ¿porqué no hizo lo mismo con la del jugador del Villarreal?

Creo que no hay que limitar el papel del VAR en el fútbol y, si sirve para ver si una jugada es penalti o no debe servir para ver si una acción es merecedora de tarjeta roja o no. En esta ocasión se equivocaron los dos y es que el VAR no es una máquina, no es un 'ojo de halcón', no nos olvidemos, son personas como lo es el árbitro. Que influyese o no en el resultado final que cada cual saque sus conclusiones.

No sé si los árbitros son conscientes del daño 'moral' que sus decisiones pueden provocar en los aficionados y, también en el equipo perjudicado, cuando toman este tipo de decisiones. Yo creo que si lo fuesen no actuarían como lo hacen en muchas ocasiones.

Muchos se las prometían felices cuando se anunció la llegada del VAR a la liga. Yo, desde el principio, desconfié de este sistema. No acabaría con los fallos arbitrales ni dejaría satisfecho a nadie. Siempre saldrían unos perjudicados y otros favorecidos. Y así está ocurriendo. Además, de lo insuficiente de su aplicación que, repito, debería tener un criterio más amplio.

Esta noche hay fútbol y por ser algo positiva, no hay que esperar hasta el próximo fin de semana para intentar, una vez más, revertir esta situación. Contra el Celta, Mestalla juega quizás su partido más importante en lo que llevamos de liga. La hora no es buena ni la marcha del equipo es la que nos gustaría, pero más que nunca nos necesitamos unos a otros. Al equipo le pido que se deje la piel y al balón que entre de una vez por todas que ¡ya está bien!