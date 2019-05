MENORES LUDÓPATAS

Según un estudio realizado en Galicia cerca de 100. 000 menores de edad de 15 y 16 años apuestan en las salas de juego que proliferan por doquier o a través de sus móviles en la soledad de sus habitaciones. ¿En nuestra Comunidad? Desconozco los datos, pero he visto, a la salida de los centros educativos, a muchos adolescentes apostar con sus móviles. Y las reflexiones surgen: ¿Qué estamos haciendo mal? Y no solamente vuelvo la vista hacia el uso responsable de las nuevas tecnologías, también a un tema: ¿Estamos asistiendo a una adicción por contagio? 0 ¿por qué necesitan los menores un dinero extra?

Son numerosas las organizaciones y asociaciones que ofrecen útiles instrumentos para educar a los más jóvenes en el uso responsable de las nuevas tecnologías. Pero esos consejos y programas o no llegan a los padres o reciben la atención debido por parte de los educadores. Y un educador debe de estar pendientes de proporcionar los conocimientos suficientes para que los mas jóvenes se desenvuelvan con libertad y responsabilidad en su presente y en su futuro. Unos conocimientos que forman parte de la educación.

¿Los padres? Merecen una atención especial por parte de la Comunidad educativa. Me gustaría ver asignados a los centros educativos profesores especializados en enseñar a los alumnos, desde primeras edades, el uso responsable de las nuevas tecnologías. Me gustaría que los centros dedicaran tiempo y atención a los padres para este tema. Y me gustaría que se hiciera llegar con sencillez y comprensión a los padres los consejos y programas existentes. Y si tiene que ver con ese uso responsable la relevancia de un hecho: menores de 12 años aprenden sexualidad -aunque no sea sexualidad- viendo porno en internet y en sus móviles. Es un hecho, pero importante. También lo es el dela ludopatía; como lo es la creciente influencias del esoterismo y otras sectas. Vale la pena recordar una verdad: los jóvenes son el futuro de la sociedad, pero un futuro que comienza en el presente.