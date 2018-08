Memorias del futbolín

Los recreativos eran el Whatsapp de mi generación. El punto de encuentro. Los amigos solíamos quedar allí de un día para otro. Siempre a partir de una determinada hora. La cita a media tarde era la primera parada de las largas noches de verano. Mi infancia y mi adolescencia siempre giró alrededor de un futbolín. En todos aquellos lugares donde uno ha exprimido sus años siempre había un partido de fútbol en un rectángulo sobre cuatro patas como hilo musical. En Chiva, donde pasaba parte de mis veranos, la vida oscilaba entre los recreativos de arriba y los de abajo. Ubicados en la misma calle y separados por un centenar de metros. Tan cercanos en el espacio pero tan alejados en el perfil de sus adeptos. Yo siempre fui de los de arriba. Y allí, por parejas, nos jugábamos los cuartos al mejor de siete o nueve bolas. Siempre me maravilló el 1-2-3-5. Disposición eléctrica, como la mítica delantera del Valencia. Las reglas fluctuaban, aunque por norma general no valía ni el doble pase ni el rebote. Lo del molinillo o la ruleta era síntoma de jugador novato. Cada vez que acudías a la mesa a cambiar tus veinte duros, Rafa, un tipo con bigote mejicano y un cigarro sin filtro en la boca, tan sólo movía su pulgar con una precisión asombrosa para ponerte encima de la mesa las cuatro monedas de 25 pesetas que te garantizaban de esta manera un mínimo de cuatro partidas. Siempre me sentí mejor en la retaguardia para sentir el 'cloc' de las bolas que eran gol desde el disparo de los dos defensas. En la urbanización de Los Pinares, en el bar de Maruja, también había un futbolín que llenó todas nuestras horas muertas en las tardes de verano. En casa de mis abuelos los Reyes me dejaron el Fútbol Mundial de Rima, un futbolín en el que los jugadores tenían unos muelles en sus pies que servían para disparar y dirigir la bola de metal. En alguna ocasión el jugador salía disparado por el ímpetu que mi hermano o yo queríamos imprimirle al chut. Uno de los primeros regalos que le hice a mi hijo fue un futbolín, que todavía conservo en el sótano de casa con una de sus cuatro patas rotas a la espera de un recambio. El tiempo se llevó por delante los recreativos de toda la vida. Igual que eso que llamamos fútbol moderno ha atropellado a una gran parte de la liturgia que implicaba a ir a un partido cada domingo por la tarde. Hoy los niños viven abducidos por la pantalla del Whatsapp, el Fortnite forma parte de su pan de cada día y por último LaLiga ha conseguido con sus torpes medidas aumentar el porcentaje de cemento en los graderíos de cada estadio. Los clubes de fútbol tragan hipnotizados por el dinero que ofrece la venta de los derechos de televisión, sin darse cuenta de que la ausencia hoy de las nuevas generaciones será el fracaso del mañana.