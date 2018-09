La memoria de la concordia La concordia no se puede construir sobre el olvido pero la memoria no puede buscar el enfrentamiento MARÍA JOSÉ POU Lunes, 3 septiembre 2018, 08:39

Concordia y memoria son, desde ayer, los dos polos de un enfrentamiento que nunca debió haberse producido. La memoria es el banderín que ondea la izquierda, desde Zapatero, para exigir reparación por la persecución política del franquismo. La concordia es el estandarte que ayer presentó el presidente del PP, Pablo Casado, para responder a los excesos de la aplicación de la ley socialista. Al final, unos y otros han conseguido oponer dos términos que no deberían ser antitéticos sino perfectamente complementarios. La concordia no se puede construir sobre el olvido pero la memoria no puede buscar el enfrentamiento. Y en ese punto anda España por una senda de intereses electorales evidentes que no puede traernos nada bueno en el futuro.

Recuperar la memoria es un acto de justicia. Buscar y entregar los restos de quienes fueron ocultados en una cuneta, o en una fosa común, debería ser una obligación cuando su familia lo requiere. Cosa distinta es imponer el proceso a quienes prefieren guardar memoria sin remover tierra ni sentimientos. Así, la memoria tiene una función familiar y particular pero también social e institucional. El problema es haberla usado como arma contra el enemigo, atribuyendo a los políticos de hoy los pecados de sus antecesores. El silogismo por el cual el PP es heredero del franquismo olvida que algunos partidos de izquierdas son herederos también de otros personajes y actos de los que nadie podría sentirse orgulloso. Pero recordarlo es ser un fascista. Que la memoria sea selectiva es un mal indicador. Por eso en quienes debemos depositar la investigación de lo sucedido, más que en una Comisión de la verdad, es en los historiadores. Ellos, si son rigurosos, recordarán a quienes mataron en Paterna. A todos. A los republicanos, pero sobre las huellas de algunos católicos fusilados poco antes. Esa tarea, desapasionada y sin utilidad política inmediata es lo que necesita España.

La forma de casar 'memoria' y 'concordia' es respetar también la 'memoria de la concordia'. Es, aun con todo el interés particular de la iniciativa presentada en Ávila y de la mano del hijo de Suárez, un acierto de Casado. Mantener viva la memoria de lo que se hizo en la Transición con tal de devolver a España la convivencia y la democracia no es baladí. Sentarse con el enemigo, teniendo fresca la memoria de la afrenta, para ofrecer un futuro mejor a las siguientes generaciones es una lección que no hemos aprendido. La más importante del siglo XX. Es cierto que la Transición se hizo gracias a cierta desmemoria. Por eso es relevante recuperar lo olvidado y situarlo en su justo lugar. Pero será una pena si nuestro legado es que, después de vivir otro conflicto civil en este siglo XXI, haya quien añore aquella Transición y nos reproche nuestra evidente miopía histórica.