DÍA MEMORABLE Una comida en la Muntanyeta dels Sants reunió en 1990 a Joan Fuster, Rita Barberá, Martín Quirós, Carmen Alborch, Vicent Ventura... RAFA MARÍ Lunes, 17 septiembre 2018, 09:41

17 de septiembre. Fue una iniciativa de dos periodistas: Juan Lagardera y este cronista. Nos inventamos una peña gastronómica-convivencial a la que bautizamos como 'La Mandingorra' (nombre de una acequia de Algirós). Las reuniones, preparadas cuidadosamente, tenían que cumplir tres requisitos: que fueran un homenaje a la cocina autóctona antigua; que las comidas se celebraran en un enclave con notoria identidad paisajística valenciana y que hubiera destacados comensales de diversas ideologías y diversos oficios (arte, política, prensa, cine). La primera reunión se celebró el 17 de febrero de 1990 en la Muntanyeta dels Sants (Sueca). Plato principal, 'arròs amb coliflor i abaetxo', que cocinaron entre el alcalde de Sueca, el añorado Vicent Vera, y su padre.

Un éxito. La comida fue un éxito. El arroz estaba insuperable y las conversaciones tuvieron buen humor y altura. En la histórica foto de José Aleixandre (desde julio de este año, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos) aparecen varios, no todos, los comensales de aquel día memorable: Joan Fuster y Ricardo Muñoz Suay (de pie, a la derecha de la imagen); Segundo Bru, Carmen Alborch, Miguel Muñoz, Enric Cuñat, María Ángeles Arazo, Ricardo Bellveser, Julio Melgar (arriba, de pie); Vicent Ventura, Rita Barberá, Martín Quirós, Eduardo Sánchiz Bueno, Rafael Ventura Meliá, Vicent Vera, Vicent Ros, el padre del alcalde (segunda fila, sentados); Manuel Muñoz, Juan Lagardera, Emili Soler, Miquel Navarro, Encarna Jiménez, Rafa Marí, Xemi Baviera, Luis Quirante (sentados en el suelo).

Lo imposible es posible. Vemos también al autor de la foto (de pie, a la izquierda: puso el disparador automático). Mayren Beneyto, la pintora Carmen Calvo y el cantante El Titi también estuvieron en la comida, pero ya habían regresado a Valencia cuando decidimos hacer esta insólita imagen de grupo. Lo que no puede ser, puede ser y además es posible.

Mordiscos. ¿Sería posible organizar hoy día una comida de estas características? Sentar en la misma mesa, para compartir un 'arròs amb fesols i naps', a Mónica Oltra, Isabel Bonig, José Luis Ábalos, Toni Cantó, Rosana Pastor... Seguramente resultaría más difícil que en 1990. Pero quizá deberíamos intentarlo. La principal actividad de los padres de la Patria en el Parlamento español (más o menos, pegarse mordiscos unos a otros) resulta deprimente. Un pequeño gesto de convivencia no vendría mal. Más vale comerse un buen arroz que la oreja de un contrincante político. Es más civilizado. Nuestros representantes están en los foros públicos para resolver problemas ciudadanos, no para crearlos.

Pérez Galdós. A própósito de este tema, decía Pérez Galdós en su Episodio Nacional 'Gerona' (1874): «... Todos querían mandar. Esto es achaque antiguo, y no sé que tiene para la gente de este siglo el tal mando, que trastorna las cabezas más sólidas, da prestigio a los tontos, arrogancia a los débiles, al modesto, audacia, y al honrado desvergüenza. Pero sea lo que quiera, ello es que entonces andaban a la greña». Palabras actualísimas. Como casi todo en Galdós, por mucho que él estuviese escribiendo sobre la España del XIX.

Innenarrable. La reunión en la Muntanyeta fue inenarrable. Quizá este adjetivo no sea el más adecuado para describir el éxito de convocatoria de la iniciativa de Lagardera y mía. Pero me permite aclarar una cosa: en el artículo del pasado lunes dije que 'Cantando a la vida' (Angelino Fons, 1969) era la película más mala de la historia del cine español. La definí como 'innenarrable'.

Sobra una ene. A la palabra le sobraba una ene. Lo correcto es 'inenarrable'. Dudé pero me entró pereza y descarté la saludable opción de consultar el diccionario. Canto a la vida, igual que Massiel en la película -o lo que fuese aquello- de Fons y me canto a mí mismo una coplilla, como auto-castigo literario: «Innenarrable no existe, tiene una ene de más./ Lo correcto es 'inenarrable', como es de suponer./ Estas cosas me pasan por apresurado y, además,/ por no consultar, teniendo dudas, el María Moliner».