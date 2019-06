MELOCOTONES INSÍPIDOS BELVEDERE Para todos, en todas partes y todo el tiempo... y que encima estén buenos. Imposible PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 16 junio 2019, 09:05

No hay mejor fruta que el melocotón, con permiso de la naranja (sólo si es valenciana). Pero el melocotón ha muerto, al menos para el consumidor mondo y lirondo, el que acude a la frutería o al supermercado. Y eso que cuando compro en el mercado me aseguro de preguntarle a la dependienta si están buenos, si son «pura miel», a lo que ella siempre me responde con la mejor de sus sonrisas que claro que sí, cariño, que buenísimos, incluso añade -no sé si con un puntito de sorna- que los recogieron expresamente para mí. Luego llego a casa, todo ilusionado, esperanzado, convencido de mi compra, y cuando los pruebo me llevo una nueva decepción al certificar que, una vez más, no saben a nada. Así que acudo a mi asesor especial para asuntos agrícolas, sostenibilidad medioambiental, recuperación paisajística y conservación del medio rural (toma tripartito poniendo nombres pomposos), dícese de mi compañero Vicente Lladró, y le pregunto entre enfadado (como si él fuera el responsable) y expectante por qué los melocotones ya no saben a nada y no son «como los de antes», como aquel fruto dulce y jugoso que se deshacía en la boca. Y va y me lo explica para que lo entienda: lo que ocurre -viene a decir- es que antiguamente las cadenas de distribución eran cortas, de tal manera que desde que el agricultor recogía el melocotón, cuando veía que estaba en su punto, y tú te lo comías, no pasaba más que uno o dos días. Pero ahora -prosigue-, empiezas porque queremos comer melocotones fuera de temporada y encima los consumimos en todas partes, todos los días, sin límite, con lo que la cadena de distribución se ha hecho larga, muy larga, el melocotón que tú te comes hoy se ha recogido cuando aún no ha madurado, pero tiene que ser así para que aguante más tiempo, para transportarlo de un sitio a otro, para poder comercializar miles de toneladas. Esta es, más o menos (él utilizaba palabras más técnicas y profesionales, que se me escapan) l'explicació de la falla. Una buena metáfora del tiempo presente esta de los melocotones insípidos -pienso para mis adentros-, lo queremos todo, para todos, en cualquier momento, y encima pretendemos que esté bueno, como antes, como recordamos de cuando éramos niños. Reclamamos nuevos derechos pero sin asumir obligaciones. Le pedimos al Estado del bienestar más y más prestaciones al tiempo que nos negamos a pagar con más impuestos y contribuciones lo que cuesta esa carta a los reyes magos que no son los papás sino son los políticos irresponsables. Ahora llega pisando fuerte la tendencia ecologista, la salvación del planeta, lo cual no es que esté bien, es que es justo y necesario. Pero ¿cuántos de los que se declaran tan preocupados por la salud de nuestro entorno natural están dispuestos a apagar el aparato de aire acondicionado de sus casas o a volver a lavar a mano como hacían nuestras abuelas?