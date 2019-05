PARA MEJORAR

La apoteosis granota del feliz final de temporada no puede ocultar los defectos y errores que han provocado que un buen equipo con una gran plantilla -que no debería ni merecía haber pasado ningún apuro- se haya asomado al borde del precipicio, coqueteando peligrosamente con el descenso. Es momento de analizar, hacer autocrítica, y corregir fallos para seguir creciendo la próxima campaña. No solo en el vestuario. También desde los despachos se han transmitido dudas, sensación de improvisación y retardo en algunas decisiones como el culebrón de la renovación de Tito todavía pendiente, la venta-cesión de algunos jugadores fuera de plazo o la no colocación de la cubierta por dejación tras publicitarla a bombo y platillo. Las turbulencias y momentos gloriosos de una temporada intensa sirven, como digo, de base para sacar conclusiones de cara al nuevo proyecto. Allá va alguna sugerencia para tomar nota, siempre desde la crítica constructiva. Los fichajes deberían ser elegidos por el entrenador para adaptarse a su idea de juego. No al revés. Los recién llegados deben estar relativamente en forma y listos para competir en la Liga española. El Levante no puede permitirse el lujo de tener jugadores, como ha ocurrido en las últimas campañas, durante seis meses en período de adaptación. Seis meses, sí. Las altas y bajas en la plantilla deben realizarse en el momento de la temporada en que está estipulado, hacerlo en otro momento significa automutilarse y mermar su propio potencial. Apartar desde un primer momento del vestuario elementos distorsionadores ajenos a la dinámica e intereses del grupo. Fuera las manzanas podridas del vestuario. Mantener cierto control de la vida privada de los jugadores para prevenir situaciones conflictivas más allá de los terrenos de juego que terminan perjudicando gravemente al club y a su imagen. Tratar de evitar, en la medida de lo posible, a jugadores-representantes desleales y traicioneros. Intentar promover el asentamiento de jugadores canteranos en el primer equipo. Actuar con celeridad en los despachos cuando se produzcan decisiones federativas o arbitrales injustas y parciales que perjudican gravemente. No precipitarse a la hora de anunciar iniciativas ilusionantes vendiendo unos plazos que, se sabe, van a ser incumplidos. Continuar apoyando el crecimiento de secciones como el equipo femenino y el fútbol-sala que tantas alegrías aporta a la afición. Son diez puntos muy concretos para hacer más grande a nuestro Levante. Podían apuntarse más. Pero no me malinterpreten. Hay muchos otros aspectos positivos de esta plantilla pasional y valiente, que ha ofrecido espectáculo, con un fútbol reconocible dirigido por Paco López, y sobre cuya base debe cimentarse el Levante del futuro. Sí o sí.