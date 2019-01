La mejor baza electoral Arsénico por diversión Los últimos meses han resultado el 'annus horribilis' de Giuseppe Grezzi aunque él lo niegue MARÍA JOSÉ POU Viernes, 25 enero 2019, 09:16

Desde la campaña exitosa de Zapatero con aquello de la ceja y el acrónimo ZP tan vistosos y efectistas, no había visto una operación más brillante para lograr el triunfo electoral que la gestión del transporte público en la ciudad de Valencia. Lo decía Paco Moreno en estas mismas páginas hace poco musitando un «te lo dije» al evidenciarse los fallos de la política de movilidad insostenible del concejal Grezzi de forma explosiva en vísperas de las elecciones. La falta de cálculo llega hasta ese punto: desde el minuto uno al tiempo de descuento. Los últimos meses han resultado el 'annus horribilis' de Giuseppe Grezzi aunque él lo niegue. Patinetes eléctricos que invaden las calles sin regulación, enfados en media ciudad por carriles bici sin consenso y, para rematar, una huelga de la EMT para seguir haciendo la vida fácil al ciudadano que no puede o no quiere usar la bici para moverse. Mientras tanto, las frecuencias en los pasos de los peatones dilatadas para paliar los evidentes embotellamientos que producen esas decisiones aún desesperan más a la ciudadanía que les tiene que votar. Grezzi va a ser el mejor cartel electoral para el PP y Ciudadanos. Cada declaración o cada intervención suya en la ciudad es un motivo para mirar hacia María José Catalá, Fernando Giner y hasta Sandra Gómez si reniega de Grezzi tres veces antes de que cante el gallo. Y ya lleva unas cuantas aunque con la boquita pequeña.

Ayer, con una huelga de autobuses, sin suficiente información, que dejó a muchos valencianos bloqueados, el concejal se limitó a decir que la huelga se la hacían a la ministra y no a él. Como defensa no tiene precio. Qué pena que no lo pensara antes Rajoy, cuando le criticaban por los recortes, para justificar que las 'mareas' blancas, verdes o azules y las protestas de médicos, funcionarios o pensionistas se las estaban haciendo al presidente de la Comisión Europea, que imponía austeridad, y no a él. Que sí, guapi, que puede que el tema de las prejubilaciones en la EMT sea un asunto del ministerio, pero asegurar un buen servicio de transporte público lo es de la concejalía de movilidad nazcan de donde nazcan los problemas. El metro inacabado y harto de huelgas no es un problema del ayuntamiento sino de la consellería, pero lo es para la ciudad y su área metropolitana y todo lo que afecte a la ciudad se convierte en un problema para el alcalde y sus concejales, en un asunto que deben paliar si la resolución no está en sus manos y, sobre todo, en una prioridad que deben prever para adelantarse a las consecuencias en la vida de sus habitantes. Aún queda el remate final de unas Fallas, de tráfico tan fluido, que se encontrarán, por ejemplo, con un autobús bloqueando la entrada de Reino de Valencia donde tiene la parada y colapsando así Germanías y la Gran Vía. El problema no es que la huelga se la hagan al concejal o a la ministra. Nos la están haciendo a todos.