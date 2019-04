EL MEJOR ACTOR

Si la política es cada vez más un espectáculo en el que lo que importa no es tanto ser como estar y sobre todo parecer, los debates televisados vendrían a ser el momento culminante, la suprema escenificación de una selección de actores-dirigentes o dirigentes-actores que en este caso se presentan para presidir un país. Y en esa competición, en ese Got talent de los asuntos públicos, el alumno aventajado, al que se le nota con diferencia su paso por la Escuela de Arte Dramático, es Pablo Iglesias, que para algo ha tenido y tiene un programa de televisión bien subvencionado y domina mejor que los demás lo de ponerse ante las cámaras. Hasta su vestuario está estudiado al detalle, aunque parezca que son los otros los que le han dedicado más tiempo a combinar el color del traje de chaqueta -siempre en tonos oscuros- con la corbata. Lo del líder de Podemos es un casual nada casual, un me pongo unos chinos o unos vaqueros y una camisa arremangada como vosotros, como la gente, como los jóvenes, porque en el fondo son uno de los vuestros, soy ese profesor de Vallecas que se vestía así para ir a la universidad, lo mismo da que se fuera a un escrache de los políticos que no piensan como él que a dar clase. Y así quiere aparentar que sigue siendo el mismo aunque ahora haya cambiado el pisito madrileño por el chalé en la sierra. Los otros, sus rivales en Operación Triunfo del 28-A, se manejan peor que Iglesias y recurren a las tablas con barritas o gráficos de estadísticas, que nunca sirven para nada, nadie se cree, apenas se ven y cuyo efecto es más humorístico que otra cosa, leña para la hoguera tuitera que se alimenta de este material inflamable. O del marquito con la foto de Pedralbes que se sacó de la manga Rivera, al que únicamente faltó poner una figurita de Lladró a su lado, en el atril, para que pareciera el aparador de su abuela, ese mueble grande y contundente en el que se guardaban vajilla, cristalería y mantelería y sobre el que reposaban marcos de plata y porcelanas. Pero estos efectos, como el latiguillo del «no se ponga nervioso» del líder de Ciudadanos (utilizarlo debería estar penalizado con menos tiempo de hablar), las risas impostadas de Sánchez, su detector de mentiras (o de verdades) y la sonrisa permanente de Casado sólo vienen a demostrar que no son más que aprendices de brujo en el arte de ponerse delante de millones de espectadores a actuar, a leer artículos de una Constitución en la que no se cree, a aparentar ser un hombre de Estado dialogante y moderado o a dejar para el mismísimo presidente del Gobierno el papel de Pedro el del cuento del lobo, ¡que viene el lobo, que viene el lobo!, ¡que puede ganar la extrema derecha, que puede ganar la extrema derecha!, él, justo él, el autor de la mítica «alerta antifascista» cuando a 400.000 andaluces les dio por votar a Vox. Qué buen actor.